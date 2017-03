Jenny Augusta lagde video av familiefilmer

Jenny Augusta er klar for norsk melodi grand prix-finale på lørdag med sin sang "I go where you go". Denne uken lanserte hun sin egen video til sangen, satt sammen av filmklipp fra 8 mm-filmruller hun fant på loftet hos familien i Sømna i jula.

- Bestefaren min Jonas Enge hadde kamera. I filmen ses også bestemor Ragnfrid. Dette er 50 år gamle opptak, gjort mellom 1964 og 1967, forklarer Jenny Augusta til BAnett.

Hun har spurt slekten om tillatelse til å ha dem med. I filmen ses blant annet hennes far Jon Rune Enge som gutt og hennes tanter Lisbet Boye og Anne Einarsen, sistnevte nyforelsket med sin Einar Einarsen.

- Jeg synes filmen passet bra til musikken, det var en hyggelig tilfeldighet. Vi så på opptakene og filmet lerretet, forteller Jenny Augusta.