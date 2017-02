To sømnarektorer varsler avgang

Rektoravgangene går frem av en pressemelding fra rådmann Kjell Ove Johansen i Sømna kommune.

Johansen orienterer om at det skal innføres felles skoleledelse i Sømna fra kommende høst, og nå skal felles rektorstilling utlyses med tiltredelse 1. august. Det vises til et tidligere kommunestyrevedtak som grunnlag for utlysningen.

Vil fortsatt bidra med ledelseserfaring

"Rektor ved Berg skole, Ann Solli, har meddelt rådmann at hun ikke er aktuell for en slik stilling. Hun ønsker fortsatt å bidra med sin ledelseserfaring, fortrinnsvis på Berg. Det samme har rektor ved Vik skole, Rolf Arve Wold. Wold sin begrunnelse for ikke å søke stillingen, er at han vil fratre i mars 2018 når han fyller 65 år, og at det derfor vil være en lite heldig løsning for skolene med rektorskifte midt i et skoleår. Dette er en vurdering rådmannen deler. Derfor har Wold fått tilbud om og akseptert å fratre som rektor ved Vik skole 31.7.17, for å gå over i stilling som seniorrådgiver i Sømna kommune, inntil han går av med pensjon i mars 2018, skriver Johansen.

Rådmann fornøyd med signalene

I pressemeldingen går det frem at Wold i sin nye rolle skal prioritere overlapping med ny rektor, bidra til å oppdatere skolenes internkontrollsystem og oppsummere og komme med anbefalinger til skolenes videre satsing på digital plattform. Wold vil i denne perioden ha arbeidssted på kommunehuset, og være knyttet til kommunalsjef oppvekst.

"Rådmannen er svært fornøyd med at begge rektorene på denne måten tidlig har bidratt til å skape klarhet i ansettelsesprosessen og forutsetninger for stabilitet med ny skoleledelse. Han er også veldig takknemlig for at begge, hver på sin måte, vil bidra med sin verdifulle kompetanse og være viktige ressurser for Sømna-skolens videre kvalitetsutvikling", avslutter pressemeldingen.