Sør-Kvaløya uten fasttelefon

Telenor bekrefter nå overfor BAnett at de vil rette feilen innen i kveld.

-Lynet har slått ut en sentral i Sundshopen på Sør-Kvaløya. Sentralen har ikke fungert siden lørdag. Montøren vil være fremme i dag omlag klokka 16.30 for å reparere skadene. De 37 kundene som er berørt av fasttelefon-bruddet vil dermed få det rettet i løpet av ettermiddag eller kveld i dag, sier pressekontakt Per Arild Meling i Telenor.

Berører også trygghetsalarmer

I følge Meling har bredbånd og mobiltelefoner fungert i området. Men trygghetsalarmer knyttet til fasttelefon kan ha falt ut.

- Mange har trygghetsalarmer knyttet til fasttelefon, og disse vil falle ut hvis denne telefonforbindelsen ryker. Telenor har ikke noe med dette å gjøre, men kommunen har lagt dette oppå vår infrastruktur. For å gjøre noe med dette, så er vi avhengig av å få melding inn fra kommunen. Jeg kjenner ikke til at vi har fått det, sier Meling.

Tar lengre tid enn normalt

Det er nå fire dager siden telefonforbindelsen røk på Sør-Kvaløya.

- Å få reparert skade kan ta lenger tid enn normalt, da det har vært endel lyn og mye arbeid i telefonsentraleri området, sier Meling.

Pleie og omsorgsleder Guro Knygh i Sømna sier hun ikke har informasjon angående bruddet og eventuell innvirkning på trygghetsalarmer.

- Men vi har beredskap for å møte dette, sier Knygh.

Avdelingsleder for hjemmesykepleie Torstein Graven bekrefter at Telenors linjer har vært nede, og sier selskapet har blitt kontaktet senest i dag for å få ordnet feilen.

-De lover å ordne saken iløpet av dagen, skriver Graven i en sms til Banett.