Wågan (Sp) forklarer sitt skolestandpunkt

Senterpartiets Liv Julie Wågan avga én av de to Sp-stemmene for Tverrpolitisk/Ap-forslaget om to skoleutredninger, som ordfører Andrine Solli Oppegaard (Ap) endte opp med å støtte.

Ble refset av gruppeleder

Deres valg utløste hard kritikk. Senterpartiets gruppeleder Leif Edvardsen refset i torsdagsavisa sine egne, blant dem kommunestyrerepresentant Liv-Julie Wågan. Liv-Julie Wågan valgte å legge frem alternativt forslag til skoleutredning, og støttet også Tverrpolitisk/Ap-forslaget.

— Jeg er både skuffet og forferdet over slik fremferd fra mine egne. Jeg respekterer valgprogram og flertallet i medlemsmøtet. Jeg fikk råd og noen valgte å bryte, uttalte han til BA etter møtet.

På forhånd bestemt seg

- Jeg må bare beklage at gruppeleder Leif Edvardsen blir forferdet. Men det er det ingen grunn til for. Jeg har varslet Senterpartiets medlemsmøte om mitt standpunkt, og ble også spurt av representant på medlemsmøtet om jeg kunne kjempe for å få fådelt skole utredet, og ut på høring. Partiets medlemsmøte har også bedt vår gruppeleder om å gå i samtale med Arbeiderpartiets gruppeleder for å få avklart om det var støtte i Ap for dette. Det var det ikke, men jeg valgte å reise forslaget, og stemte også for Tverrpolitisk liste og Arbeiderpartiets om to skoleutredninger. Jeg har lenge sagt at det er for lite å sende bare ett skole –og barnehageforslag ut på høring. Dette har jeg signalisert til både Sps medlemsmøte og nå i kommunestyret. Med en slik høring har jo folk ikke noen reell mulighet for å uttale seg, for da har man på forhånd bestemt seg. Skal folk få uttale seg, må det utredes flere alternativer, sier Wågan.

Beklager at fådelt ikke utredes

Hun mener Agenda Kaupang-rapporten, som er basis for kommunestyrets innsparingsprogram, blir for snever til å ta avgjørelse på.

- Agenda Kaupang får ikke frem bredden og det særskilte i vårt samfunn her, og det som betyr noe for innbyggerne i vår kommune. Jeg mener at Senterpartiet skal være et parti hvor vi legger til rette for servicetilbud der folk bor. Vi er en landbrukskommune med desentralisert næring, sier Wågan som beklager at det ikke er flertall for en utredning av fådelt skole.

Kommunalsjef for oppvekst Ann Helen Westerberg i Sømna la frem tall fådelt skole innsparingspotensiale. Tallene viser at slik løsning ikke gir innsparinger av betydning i forhold til andre strukturelle skole-og barnehagegrep.

- Rådmannens innstilling gjør det klart på nåværende tidspunkt hva som vil være best rent økonomisk. Men vi er noen i Senterpartiet som har pekt på at hvis elevtallet endrer seg, slik vi har sett at det kan gjøre, så kan det utløse flere klasser. Ved en slik utvikling vil det ikke lenger være slike innsparinger som ligger til grunn for nedleggelser av skoletilbud. Derfor mener jeg at forslaget om utredning av fådelt skole burde vært tatt med, sier Wågan.