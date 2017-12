Kommentar til oppvekstsjef i reportasjen «Kjenner seg ikke igjen»

Debatt

Utdanningsforbundet har i saken om lav bemanning i de kommunale barnehagene i Brønnøy hatt medlemsmøte for de ansatte. Her ble det meldt om at lav bemanning i barnehagene har ført til dårligere kvalitet på barnehagetilbudet for barna, og at de ansatte sliter med å forsvare og å opprettholde ei forsvarlig drift. Dette har så Utdanningsforbundet prøvd på best mulig måte å formidle videre, både til administrativ og politisk ledelse i kommunen.

Som svar på «tiltale» peker så oppvekstsjefen på manglende avvik, og retter søkelyset på dette med å si; at det FAU påpeker i sine leserinnlegg, ikke harmonerer i forhold til antall avviksmeldinger. Det er med andre ord ikke Utdanningsforbundet som har dratt spørsmålet om avvik inn i den offentlige debatten, men faktisk oppvekstsjefen selv, både i kommunestyret og i intervjuer gitt til avisa.

I avisa fredag 22. desember følger avisa opp oppvekstsjefens tidligere uttalelser om avvik, og spør om klager blir trenert? Avisa får til svar at avvikssystemet kanskje ikke er tilgjengelig nok for alle. Hvorfor er det ikke tilgjengelig nok for alle, spør så Utdanningsforbundet? Er det for eksempel fordi at det ikke finnes pc-er i barnehagen, eller kan det være at ansatte ikke får tilgang til Kvalitetslosen (varslingssystem), etter gjentatte ganger å ha etterspurt brukernavn og passord? Hvis det siste er tilfelle, mener jeg det må kvalifisere til å bli omtalt som trenering. Å trenere meldinger om avvik, er faktisk et avvik i seg selv, og i verste fall en varslingssak avhengig av omfanget.

En oppfordring til slutt: Spør også de ansatte om de kjenner seg i igjen!

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder Utdanningsforbundet Brønnøy