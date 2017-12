Debatt

Utdanningsforbundet er glad for at kommunestyret vil ha ei evaluering av omstrukturerings- og nedbemanningsprosessen i kommunen første kvartal i 2018. Den ønsker vi velkommen! Tilbakemeldinger fra både ansatte og FAU som har kommet fram i saken, vil kunne danne et godt grunnlag for denne evalueringa.

Vi er også glad for at ordføreren tar saken på største alvor og vil undersøke de forhold som er påpekt i brev fra FAU til kommunestyret. Både i kommunestyret og i et intervju ordføreren har gitt til barnehage.no, sier ordføreren at dersom tilstandene er så alvorlig som det blir beskrevet, mener han det normalt ville komme inn avviksrapporter fra ansatte og klager fra foreldre som opplever at deres barn ikke blir fulgt opp. Hvorfor er det ikke meldt inn flere avvik? Dette er faktisk et betimelig spørsmål, som Utdanningsforbundet mener både ordfører og rådmann må undersøke nærmere og prøve å finne ut av.

Utdanningsforbundet mener at forslaget om en nasjonal norm om bemanning i barnehager er god, og håper denne bemanningsnormen blir vedtatt neste år. Det vil bidra til et bedre barnehagetilbud i alle landets kommuner.

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder Utdanningsforbundet Brønnøy