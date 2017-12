Dugnaden og halve kuleramma

Debatt

Jeg kan ikke si at jeg er overasket over våre folkevalgtes prioriteringer på onsdag men at jeg er «skuffet» er vel ingen hemmelighet. Det er heller ingen overraskelse at oppvekstsjefen drar opp foreldreundersøkelsen vi fikk på mail i november, men ordet «skuffet» kan vel ikke beskrive av hva jeg tenker om det.

Vi har altså en oppvekstsjef som baserer sin kunnskap om tilstanden i barnehagene på en foreldreundersøkelse med svarfrist 30.11, knappe to uker før budsjett. En foreldreundersøkelse som i stor grad handler om hva vi som foreldre syns om de ansatte og barnehagens pedagogiske prioriteringer.

Det er ingen hemmelighet at vi som foreldre er fornøyd med de ansatte og jeg har ingen tvil om at spørsmål rettet til pedagogikk også har fått en grei «score». De omhandler tross alt spørsmål det ikke finnes forutsetninger til å svare på. Det er vel også på sin plass å få spørre om svarprosenten per barn på denne undersøkelsen.



Nytt FAU ble valgt for under en måned siden og har på den tiden rukket og kommet sammen og fått bekreftet det vi som foreldre har fryktet har vært sannheten. Administrasjonen har hatt et år på å evaluere konsekvensene av et allerede uansvarlig budsjett men unnviker fortsatt den samme sannheten.

Denne administrasjonen, som er kjent for fryktkultur, etterspør nå likevel klager og avviksmeldinger. En administrasjon som har brukt 500.000,- på å leie inn ekstern hjelp på bare to personalsaker.

Det er altså denne administrasjonen med ordføreren i spissen som tillater seg å bagatellisere et varsko fra FAU og Utdanningsforbundet. Ikke bare bagatelliserer de det som enkeltsaker men stiller et dårlig skjult spørsmålstegn til alle andres troverdighet i saken. Ordføreren sier på tross av advarsel fra Utdannningsforbundet og uten en eneste evaluering at det «kom brått på» i barnehage.no i dag.



Jeg registrerer også at Utdanningsforbundet legger frem et snitt på 20.1 % sykefravær mens ordfører opererer med en nedgang fra 12 til 10 %. Bare differansen her er over det dobbelte av hva en privat bedrift kan leve med før de må ta grep.

Hvor er tallene på de som har sagt opp i løpet av året og tallene på vikarbruk?

Hva er den totale kostnaden på tapte ressurser og utbetalte sykepenger?

Kan dere dokumentere at de lovpålagte utdanningskravene blir fulgt?

Til dere som snakker om «dugnad» og klapper dere selv på skuldrene som ansvarlige. Hvor har dere vært når de ansatte, småbarnsfamiliene og våre barn har vært på «dugnad»? Jeg har vanskelig for å tro at dere kommer derfra når dere er ute og handler «Mercedes».

Jeg er for øvrig ikke i tvil om at det finnes både klager og forsøk på avviksmeldinger og regner med at FAU i samarbeid med foreldre vil snu hver en stein for å finne dem.



Nok er nok!

Harald Krokaa