Hvor går Brønnøy kommune?

Debatt

«Er det noen vits i at vi gamlingan engasjerer oss og stiller spørsmål om kommunen vår?»

Dette sa en av mine gamle kjenninger da vi utvekslet meninger over en kopp kaffe. Blant annet eiendomsskatt, innsparing og Robeklista.

Vi «gamlingan» er en betydelig stor del av Brønnøy kommunes innbyggertall.Vi har jobbet, betalt skatt og gjør det fortsatt. Jo, vi bør fortsatt engasjere oss, ha meninger og stille spørsmål.

For en tid tilbake var det dyster stemning i kommunen. Vi sto på kanten av Robeklista. Vi drøftet strategier og rådmannen fikk omfattende oppdrag: Alt må vurderes med tanke på innsparing.

Kommunestyrevedtak med strenge føringer: Alle steiner måtte snues. De fleste områdene i kommunen ble vurdert. Barnehager, SFO/skole og helse /omsorg. Men ... vi som var med den gangen vet at kommunestyret valgte å holde noen områder utafor denne strenge vurdering .

Eiendomsskatten syntes å være et «sim sala bim». Alt skulle fortsatt være grunnlag for beskatning nå til høyeste sats, 7 promille. Kanskje nødvendig å minne om at parti som har hatt nei til eiendomsskatt gikk inn for nevnte auke. Gjennom media/BA ble vi kjent med at da Paul Birger Torgnes (H) fremmet forslag om å forplikte seg på å redusere satsen ble han sterkt imøtegått av representant for parti som er mot denne skatten.

Etter en tid så det ut for at kommunen var på rett vei. Tallene bedret seg. I henhold til BA viste økonomisjefen til at det kunne bli overskudd. Ingen ting var jo bedre. Nåværende rådmann og tidligere rådmenn har formanet de folkevalgte om viktigheten av å ha penger på bok/fond/reserver.

Vi er kjent med, blant annet gjennom media at kommunen vår er blant landets mest belånte kommuner, kroner per innbygger. Med dette som bakteppe ville det være svært aktuelt å betale ned gjeld/avsette nødvendige reserver. (Kommunen bør ha noen titalls millioner i reserve.) Så forteller media oss at det nå er stillet spørsmål vedrørende den nybygde helseinstitusjonen i Hommelstø. Kan kommunen her komme i noen slags økonomisk uføre?

I diskusjonen omkring barnehagene i kommunen, de private og kommunale, framkom det uttalelser som kunne tolkes derhen at det kunne bli behov for uforutsett midler i budsjettet.

Det var nevnt noen millioner kroner. I den sammenhengen ga representanten Trond Horn klart uttrykk for at dette var en alvorlig sak, det måtte tas økonomisk høyde for. I tirsdagens BA viser foreldrerepresentanter til barnehagene til alvoret som Trond Horn tar opp.

Så har media og omtalt stort prosjekt på Lille Brønnøya. 25 millioner skal det koste. Det vises til at kommunens andel er cirka 10 millioner. Herav låneopptak på nesten 5 millioner kroner.

Nå, når vi har kommet på rett vei etter Robek-strabasene ligger det forslag om å benytte de 5–6 millionene som er/kommet som en «gudegave» til kommunen. I tillegg å ta opp nye lån.

Hva er det som skjer? Har vi ikke lært konsekvensene av overforbruk?

Hvem vil ikke at Brønnøysund skal være et koselig tettsted med grønne arealer?

Men ... har vi råd til det nå?

Vi som opplevde vårt lille tettsted i sommer uten blomster i gatene fordi det ikke var økonomi til dette, vil kanskje stille spørsmålet? Hvordan skal en da finansiere drift og vedlikehold av en ny park?

Hvem har fremmet ideen om en byscene? Er det et folkekrav foran andre utbygginger?

Media har omtalt dette. Vist bilder. Først var det forslag på P-plassen foran Havnesenteret.

Planen virker spektakulær. Spennende? Ja ... men.

BA, tirsdagsutgaven har to interessante innlegg. Redaktørens innlegg bør leses ned nødvendig ettertanke. Det samme gjelder Åsa Storliens innlegg.

Kan vi vente et nytt skatte sjokk? Ny verditakst på bygninger kan gi høyere eiendomsskatt.

Hva skjer egentlig?

Fin dag.

Ragnvald Dundas