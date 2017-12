Kommentar til reportasjen «Opprør om barnehagene»

Debatt

Har nettopp lest reportasjen «Opprør om barnehagene» i BA. Her leser jeg at ordføreren sier følgende: «Det er rart at verken politikere eller administrasjonen har hørt om disse forholdene før┌. Jeg synes ikke bare det er rart at ordføreren uttaler dette, jeg syns faktisk det er uhørt, da Utdanningsforbundet både i avisa og i brev til alle politiske parti har omtalt de nevnte forhold i forbindelse med lav bemanning i de kommunale barnehagene. Brevet ble sendt 27. november.

Utdanningsforbundet har også tatt opp nevnte forhold i drøftingsmøter med rådmannen, og også i administrasjonsutvalget har denne saken vært diskutert. Så både administrasjonen og politikere har vært kjent med forholdene i de kommunale barnehagene ei god stund. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å berømme FAU, som står fram og fremmer denne viktige saken overfor politikerne.

Jeg legger med brevet som er sendt til alle politiske parti, som jeg vet ordføreren er kjent med.

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder Utdanningsforbundet Brønnøy

