Budsjettforslag fra Brønnøy SV

Debatt

I de siste to åra er det gjort store innsparinger i Brønnøy kommune. Lønnsbudsjettet er redusert med 17 millioner. Barnehager og grunnskolen har måttet ta en stor del av disse lønnsreduksjonene med henholdsvis 5,6 og 4 millioner. Eiendomsskatten er økt med 12millioner. Brønnøy SV mener det er urimelig at barn og huseiere skal ta en så stor belastning, spesielt fordi man tar med den ene handa og gir med den andre; i samme periode er det økt drift på IKT med 10 mill., og avdrag og renteutgiftene er økt med 6 mill.

Vi er kjent med at regjeringa planlegger å innføre nye bemanningsnormer I barnehager fra 1. aug 2018 det er usikkert hvor mye økonomi som følger med og når. Kommunenes Sentralforbund har beregnet at BK må tilsette 11,77 nye årsverk for å tilfredsstille normen. Altså tilbake til start.

Vi er også gjort kjent med den svært alvorlige bekymringsmeldingen i brev fra FAU for de kommunale barnehager, der de skisserer konsekvenser av nedbemanningen som er uholdbare. Her må politikerne handle og ta meldingene på alvor. Vi vil i første omgang sette av inntil 2,5 millioner i 2018 som et foreløpig svar på utfordringene og imøteser en sak med oppbemanning i kommunale barnehager

Fra år 2000 og fram til 2015 har det vært en jamn økning i folketallet i Brønnøy. Vi vet ikke om det er tilfeldig men i 2016 gikk folketallet ned, trenden fortsetter i år. At Brønnøy har desidert bunnplassering angående bemanning i barnehager (kvalitet) og i norgestoppen på eiendomsskatten gjør kanskje sitt til at Brønnøy ikke har så stor tiltrekningskraft på potensielle nye innbyggere, spesielt barnefamilier?

Brønnøy Kommune er en stor organisasjon med cirka 700 ansatte, og personalarbeid er en profesjon. Vi er bekymret for den strategiske jobbingen mot personalet, likeså ivaretakelse og oppfølging av regelverk. Når denne funksjonen er fordelt til de forskjellige områdene, har det også lett for at utførsel og tolking av lover, avtaler og reglement blir behandlet ulikt.

SVs forslag:

Vi viser til alvorlig bekymringsmelding fra FAU om bemanningssituasjonen i kommunale barnehager. Vi ber rådmannen snarest legge fram en sak om oppbemanning i barnehagene, senest innen utgangen av første kvartal 2018. Rådmannen må også her ta hensyn til ny bemanningsnorm. Inntil videre styrkes barnehagene med inntil 2,5 mill. slik at en kan sette inn øyeblikkelig tiltak for å forbedre situasjonen. Vi ber rådmannen gjennomgå/evaluere effekten og kvaliteten på tjenester som er berørt av omorganisering og innsparinger. Avhengig av hvilke funn som blir gjort legges det fram sak for kommunestyret med eventuelle tiltak. Saken legges fram til sluttbehandling senest i juni. Eiendomsskatten settes til 6 promille for 2018. - Vi vil jobbe for ytterligere reduksjon i økonomiplanperioden. En stilling som personalsjef lyses ut med sikte på ansettelse 01.07.2018

Noe som gir følgende økte kostnader/inntektssvikt for 2018:

Tapt inntekt eiendomskatt (1 promille). 3,3 mill.

Utgifter lønn personalsjef 0,5 år. 0,5 mill.

Utgifter barnehager 2,5 mill.

Totalt: 6,3 mill.

Beløpet dekkes inn slik: Bufferen for 2018 reduseres med 6,3 mill ned til 5,084 mill

For resten av økonomiplanperioden vil det bli personalsjefstillingen og økte utgifter til barnehager som vil gi utslag med 3,5 mill. i økte kostnader. Bufferen for resten av perioden reduseres til: 7,788 mill i 2019 og 7,121mill i 2020 og 7,080 mill i 2021

Vi ønsker også å komme med følgende verbalforslag.

A. Vi vil ha utredet kostnadene for 1 måltid, og frukt og grønt i grunnskolen. Og mulige måter å gjennomføre dette på.

B. Vi ber om at det i kommende budsjettarbeid søkes rom for disse stillingene: En stilling som næringssjef, en fysioterapeutstilling som har stått ledig og en ny ergoterapeut og en helsesøsterstilling.

Liv Solli, leder Brønnøy SV og medlem av DR2

Steve Saltermark, Kommunestyrerepresentant

Eilert Horn, varamedlem kommunestyret