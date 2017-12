Hvor vil Ap med sin politikk – både nasjonalt og lokalt?

Debatt

Bakgrunnen for dette innspillet i den politiske hverdag, er flere. Jeg velger her å nevne noen. Utviklingen i Arbeiderpartiet lokalt i Brønnøy. Valgresultatet ved høstens stortingsvalg, et oppslag i forrige lørdags Klassekampen, hvor partiveteranene Thorbjørn Berntsen og Martin Kolberg «tenker høyt» om grunnen til det dårlige valgresultatet, og det videre fall på meningsmålingene etter valget. Og sist – men ikke minst Brønnøy Arbeiderparti sin ynkelige opptreden i formannskapet under behandling av neste års budsjett.

Med 30 års medlemskap i Arbeiderpartiet – 8 års medlemskap i SV, medlem i LO siden 1961 – og fagbevegelsens arbeidslivsskole som bakgrunn, så regner også jeg meg som en veteran i arbeiderbevegelsen.

Slik jeg tolker utsagnet fra de to herrer Berntsen og Kolberg, så mer enn antyder de at det trengs en ideologisk opprustning av Arbeiderpartiet. Det har jeg tatt til ordet for ved flere anledninger – helt siden jeg meldte meg inn i partiet.

Når partiets tillitsvalgte ikke er i stand til å følge vedtekter og opptrer som «løse kanoner» (eller var det kanskje salonggevær) på dekk – og opptrer etter eget forgodtbefinnende både i formannskap og kommunestyre, ja da er det ikke til å bli overrasket over at velgerne vender ryggen til partiet.

Jeg tror også partiet taper tillit hos velgerne når vi i flere sammenhenger velger mangemillionærer til våre fremste representanter.

Jeg nevner her to eksempel: Jonas Gahr Støre er mangemillionær men ble likevel valgt til leder i partiet, og i forrige stortingsperiode valgte Nordland Arbeiderparti og la seg representere ved mangemillionæren Lisbeth Berg Hansen.

Da syns jeg det er naturlig at folk stiller spørsmål med om dette fortsatt er et arbeiderparti.

Det foregår ikke lenger noen ideologisk skolering i partiet, og det stilles ingen spørsmål om ideologi til de som melder seg inn i partiet. Det sitter arbeiderpartirepresentanter i sentrale posisjoner rundt om i kommunene som ikke vet forskjell på en sosialist og solist – på en sosialdemokrat og en ullvott.

Så tilbake til de lokale forhold. Dette jeg her har påpekt – gjør seg så videre utslag når viktige saker skal behandles i det som så fint kalles «folkevalgte organer» – og disse «folkevalgte» som har gitt fra seg all makt til en rådmann. Den samme rådmann som i sin 17. mai tale lovpriste både folk og natur i Brønnøy – men som ikke orker å bo her sammen med oss, og heller lar oss betale reise for han – slik at han kan bo i sitt kjære Oslo.

Jeg må si at jeg skjemmes over å måtte konstatere at det eneste partiet som viser et vist ansvar for de svakeste i samfunnet – det er Senterpartiet. Og de som sitter med flertallet Ap og Venstre – de bukker og takker seg sjøl og rådmannen. Og finner ingen grunn til å flytte på så mye som en krone. En sjølgodhet som er til å kaste opp av.

Ingen av Arbeiderpartiets to representanter følte noen bekymring. Det som Siv Aglen er sitert på i avisen kunne vært sagt av hvilken som helst Frp-politiker. Og Brønnøy Frp trenger ikke å være lei seg for at de ikke klarte å stille liste ved siste kommunevalg, her er folk nok som står for den samme politikk som Frp. Og Magnar Solbakk kommer inn med et viktig moment her. Han advarer forsamlingen mot å forandre på noe som helst av det rådmannen foreslår – for dette har han erfaring med.

Ja han er vel den eneste «gjenlevende» politiker i kommunestyret som har vært med på å føre kommunen inn i den økonomiske krisen som førte oss på Robek-lista.

Og selve «bjellesauen», ordføreren, han er fraværende i årets viktigste debatt i formannskapet. La meg her ytre håp om at han vender tilbake til budsjettet skal behandles i kommunestyre. Slik at han kan lede de villfarende «fårene» tilbake på rett vei, og at kommunen får et budsjett med en snev av sosial profil, og avslutter samrøre med et parti som på sentralt hold nå går i forhandlinger med Frp og Høyre om regjeringsmakt.

PS: Det virket for øvrig som om den viktigste saken på det aktuelle møte i formannskapet, dreide seg om habilitet og inhabilitet. En sak som jeg for øvrig tror jeg vil knytte noen betraktninger til ved en senere anledning.

Salhus den 11.12 2017

Asle Bakken