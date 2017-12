Hvor viktig er park og scene på Lille-Brønnøya?

Debatt

Det er ingen tvil om at området trenger forskjønnelse, planene ser veldig fine ut, og vil uten tvil gi et bedre inntrykk av byen! Men til hvilken kostnad? Rådmannen innstiller på å låne 4,6 millioner for å fullføre prosjektet, noe som betyr 280.000,- i økte driftsutgifter per år.

Varaordføreren liker å holde fine taler om økonomi; «her må vi ta en dugnad og få økonomien på rett kjøl! Ikke bruke penger før vi har dem!» Samtidig er han en av dem som har kjørt frem prosjektet, og uten å blunke vil vedta å låne 4,6 mill. til formålet. Samtidig som innbyggerne må betale maksimal eiendomsskatt og barnehagene og andre tjenester går på sparebluss. For meg blir dette feil!

Jeg er ikke mot byutvikling, tvert imot, men prioriteringen. Jeg savner langsiktig planlegging. Er det ikke noe korttenkt å satse 8 millioner på utescene i Brønnøysund, midt i nordavindsglufsen? Kan hende blir Rootsfestivalen mye bedre på Lille-Brønnøya, og scenen kan brukes av alle andre. Men kan vi planlegge godt vær, slik at dette anlegget kan bety mye for mange? Men park er fint, den kan både innbyggerne og tilreisende glede seg over.

Kan prosjektet reduseres, for eksempel med å utelate den planlagte brua? Vi har allerede tre bruer over Frøkenosen, det tar ikke lang tid å gå rundt, det gjør vi når vi skal på tivoli.

Lørdag var jeg på Samfunnshuset sammen med barnebarna, det første 4-åringen spurte om var: «E vi på Hopp og sprett no?» (Hopp og sprett er idrettsskolen for de yngste.) Vi så nok en fantastisk forestilling av «Putti Plutti Pott». Men opplevelsen ble ikke så bra som den kunne vært. Det skyldtes ikke de medvirkende, men lokalet. Men så mange barn og voksne, sier det seg selv at de som sitter bak i salen ikke ser hva som foregår på scenen. Da blir det ikke så lett for ungene å følge med, knapt nok for oss voksne.

Hadde det ikke vært fint å ha et ordentlig kulturhus; vi kunne bestilt plassbilletter, pyntet oss og kommet i passe god tid, sittet i gode stoler og sett og hørt hva som foregikk på scenen? Fortjener ikke barna våre å bli vant til gode opplevelser med teater og musikk? Vi har mange flinke utøvere og flotte arrangement i løpet av året, fortjener ikke de å opptre i gode lokaler?

Drømmen om kulturhus består. Levekårsundersøkelsen for Brønnøy er ikke lystelig lesing, den er direkte nedslående. Når vi vet at kultur, blant annet bibliotek og kulturhus, har svært mye å si for mennesker som vurderer å flytte til et sted, så hvorfor ikke tenke litt større og lenger frem?

Vi trenger ikke utescene, vi trenger innescene!

Aasa Storlien

Brønnøy Senterparti

