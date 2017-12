Aasa Storlien, Lille Brønnøya og varaordføreren

At det imidlertid har et potensial i seg til å bli noe annet, kanskje et kulturhus, kan vi gjerne se nærmere på

Debatt

Aasa Storlien kommenterer i sitt leserbrev på BA-nett i dag min rolle som varaordfører, i saken om Lille Brønnøya. Det ønsker jeg å kommentere.

Gjennom mange år, (faktisk 14 år - tiden går fort når man har det artig:-) har jeg vært festivalsjef for Rootsfestivalen i Brønnøysund, og de senere år innleid som daglig leder i Stiftelsen Kulturcompagniet, som eier festivalen.

Ved siste valg ble jeg valgt inn som kommunestyrerepresentant, og deretter ved konstitueringen valgt til varaordfører. Foruten engasjementet i Rootsfestivalen, innehar jeg et bankende hjerte for idretten, og er næringslivsaktør i kommunen. Det medfører at spørsmål om habilitet dukker opp av og til. Da handler det om å opptre ryddig, og sett fra mitt ståsted er det fornuftig å være i overkant tydelig på roller.

Det gjelder også i saken om Lille Brønnøya, hvor jeg har vært inhabil og ikke deltatt i den politiske behandlingen på noe tidspunkt. Dette vil også være tilfellet kommende onsdag, da saken skal behandles av kommunestyret. Da blir det for meg underlig å lese at jeg ”uten å blunke vil vedta å låne 4,6 mill. til formålet”. Dette medfører ikke riktighet, og får stå for Aasa Storliens regning.

For øvrig er Aasa Storlien og jeg enige om at kultur er viktig. Etter ha drevet med arrangement på nevnte skole-/samfunnshus i flere tiår, både idrettsarrangement, fester og konserter, er mitt syn at bygget i dagens form til disse formål er utdatert. At det imidlertid har et potensial i seg til å bli noe annet, kanskje et kulturhus, kan vi gjerne se nærmere på.

Brønnøysund den 11. desember 2017

Torstein Moe