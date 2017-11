Og hvorfor er dette mulig?

Debatt

Tidligere Ap-statsråd, styreleder i Norsk havbrukssenter og vegværing Bjarne Mørk Eidem, retter i BA 24. november kraftig kritikk mot Sp og samferdselsråd Svein Eggesvik. I innlegget er det nedleggelse av ferjesambandet mellom Brønnøysund og Sauren og svekkelse av hurtigbåttilbudet til Ylvingen og Vega som Mørk Eidem reagerer på.

Jeg er helt enig i at disse to sambandene bør opprettholdes på minst dagens nivå. Som ordfører i Vevelstad er jeg også sterkt uenig i tenkt reduksjon i anløp av mellomsteder i ferjesambandet Tjøtta - Forvik, samt kutt av anløpssteder i hurtigbåtruta i samme område.



Men hvordan er det da mulig at en slik situasjon har oppstått? Jeg føler behov for en liten gjennomgang av hvordan ting henger sammen.



H/FrP-regjeringen med sine samarbeidspartier V og KrF har kuttet overføringene til Nordland fylkeskommune med nærmere 300 millioner årlig, det er et ubestridelig faktum. Fylkeskommunens politikere må i neste omgang fordele disse kuttene i sin tjenesteproduksjon. Fylkesrådet utarbeider forslag og saker, som endelig vedtas av fylkestinget.



Fylkesrådet i Nordland består av seks personer. Én av disse er samferdselsråden fra Sp. SV har én fylkesråd, og KrF har én. Ap har halvparten av fylkesrådene - utdanningsråd, økonomiråd og fylkesrådsleder, sistnevnte med dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Uten Sps innsats hadde kuttene i hurtigbåt- og ferjetilbudet sannsynligvis forblitt på opprinnelig foreslåtte 117 millioner, nå er det tross alt redusert til 54 millioner.



Jeg er, i likhet med de fleste innbyggere på Sør-Helgeland, svært lite fornøyd med kutt og reduksjoner i våre hurtigbåt- og ferjeruter. Samtidig ber jeg om at kritikken ikke utelukkende rettes mot Sp med sin ene fylkesråd, men at man i større grad ansvarliggjør rette politiske adressater, både på fylkesnivå og ikke minst på sentralt nivå.

En erfaren politiker som Mørk Eidem bør ta denne kampen innad i eget parti, som tross alt har flest politikere både i rådet og på fylkestinget. Miljøet som nå – med rette – kjemper for å berge ferja til Sauren, bør også kunne bruke noen av sine ressurser til å synliggjøre for regjeringspartiene hva de dramatiske kuttene til såkalte «ferjefylker» får slags konsekvenser i praksis.



Kari Anne Bøkestad Andreassen

Ordfører Vevelstad kommune