Dette skal ikke være mulig!

Debatt

Jeg har med vantro, overraskelse og skuffelse lest intervjuet i BA med fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp), hvor han forsvarer fylkestingets vedtak om å legge ned fergesambandet mellom Brønnøysund og Sauren, samt svekke hurtigbåttilbudet til Ylvingen og Vega. Dette til tross for at han ikke kan si noe om økonomi eller innsparinger med beslutningen. Det eneste han vet er at fylket de siste årene har mottatt 15–20 millioner kr i tilskudd fra staten for Saurenforbindelsen, og at dette har gjort at sambandet har gitt fylket et overskudd på mer enn 15 mill. kr i året.

Lokalt har både kommunen, Torghatten, næringslivet og beboerne gjort beregninger som viser at kostnadene med fylkestingets vedtak vil øke både for fylket for alle andre involverte, samtidig som løsningen blir helt ødeleggende for lokalmiljøet i Torgnesøyene og de ca. 4.000 passasjerene og ca. 2.000 bilistene som årlig benytter sambandet. Fra lokalmiljøet er det også påpekt at fylkesråden i sitt saksframlegg til Fylkestinget har brukt feil fakta både med hensyn til næringsaktivitet, antall faste innbyggere og brukere av sambandet.

Havbruk/Fiskeri og Reiseliv er satsingsområder både i fylket, på Helgeland og i vår region. Over halvparten av de 10 bedriftene som har virksomhet på Torgnesøyene driver nettopp innen disse næringene, og har foretatt og planlegger betydelige investeringer i området i tiden som kommer. Dette vil føre til økt aktivitet, sårt tiltrengte arbeidsplasser og verdiskaping i området.

I tillegg fører også havbruksvirksomheten til midler til kommunene. Brønnøy kommune fikk inneværende år 10,7 mill. kr som følge av Norsk Havbrukssenter sitt kjøp av grønn konsesjon. Det skal i løpet av vinteren gjennomføres tildeling av ytterligere oppdrettsvolum som gjør at kommunene på Sør Helgeland i 2018 vil få ca. 50 mill. kr overført fra Havbruksfondet. I tillegg vil Nordland fylkeskommune i 2018 få om lag 59 millioner kroner.

For meg er det derfor uforståelig at samferdselsråden fra Senterpartiet i denne situasjonen går inn for å legge ned et helt øysamfunn i Brønnøy som er velegnet for disse satsingsområdene, og samtidig redusere hurtigbåttilbudet til både lokalbefolkning og reiselivsaktører på Vega/Ylvingen. Det er langt mellom ord og handling når det gjelder Sp sin distriktspolitikk i vår region, og det blir heller ikke bedre av at samferdselsråden har fått fylkestinget med på vedtaket.

Slikt skal ikke være mulig. Både ordførere, regionråd og lokale fylkestingsrepresentanter må aktivt engasjere seg for å få fylkesrådet og fylkestinget til å ta fornuften fatt og opprettholde dagens samband. Det er ikke for sent å snu.

Med vennlig hilsen

Bjarne Mørk Eidem

Styreleder i Norsk Havbrukssenter og «vegværing»

Pressekonferanse Fylket snur i flere saker, men vil ikke redde Sauren-ferja Brønnøysund-Sauren ikke nevnt med et ord da posisjonen på fylketstinget la fram sine samferdselsendringer.

Vil fortsatt legge ned Sauren-ferja Fylkesrådets forslag til nytt samferdselskart viderefører kutt av Brønnøysund-Sauren.