Utdanningsforbundet Brønnøy mener det er viktig å lytte til fagfolk

Debatt

I to omganger har vi nå lest Kjell Inge Johnsens subjektive framstilling av historikken i saken om nedbemanning i de kommunale barnehagene I Brønnøy. Her kommer han med direkte anklager mot enkeltpersoner og ymter også frampå hvem som har deltatt eller ikke deltatt på partipolitiske medlemsmøter. Dette mener jeg er både uetisk og lite konstruktivt. For ryddighets skyld, vil undertegnede opplyse om at hun ikke sitter i kommunestyret og heller ikke gjorde det da nedbanninga ble vedtatt.

Å lete etter syndebukker tar fokus vekk fra saken og er lite løsningsorientert. Etter at nedbemanninga ble vedtatt og iverksatt, har Utdanningsforbundet hele tiden fulgt med og hatt god kommunikasjon, både med de ansatte gjennom tillitsvalgtapparatet og i drøftingsmøter med rådmannen. For å kunne evaluere noe, må dette først ha virket en stund. Derfor har vi i påvente og lovnad om ei evaluering, valgt ikke å uttale oss i media.

Årsaken til at Utdanningsforbundet valgte å uttale seg i media nå, har ingenting med PBL å gjøre. Den utløsende årsaken var uttalelser fra ordfører og oppvekstsjef i BA, om at lav bemanning var et bevis på god og effektiv drift. Hvordan kan de vite dette før ei evaluering er foretatt, Kjell Inge? Dette provoserte rett og slett mange ansatte, som mer enn tålmodig har ventet på ei evaluering av omstilling- og nedbemanningsprosessen.

Kjell Inge mener at informasjon fra «ansatte på golvet» ikke er god nok dokumentasjon på hvilke konsekvenser nedbemanninga har hatt for barnehagene. Vi lever i et demokrati, og saken har vært tatt opp på medlemsmøte i Utdanningsforbundet. Kjell Inge hentyder faktisk i sitt innlegg at dokumentasjon gitt i medlemsmøte, er bygd på slarv. Det får stå for hans regning! Han opplyser også at han kan lese, noe vi ikke betviler. Vi lurer bare på hvor han har lest? I tillegg lurer vi også på om han kan ha lest habilitetsreglementet?

Rådmannen kan ikke omgjøre politiske vedtak, men han er øverste administrasjonsleder for alle ansatte i Brønnøy kommune. Hvis han mener det er grunnlag for å endre uheldige vedtak, er det hans ansvar å legge fram saken for politikerne, som vi vet er de som fatter vedtakene til slutt. Så drøftingsmøter med rådmannen, er absolutt ikke bortkastet i et trepartssamarbeid. I tillegg er det viktig for Utdanningsforbundet å arbeide direkte opp mot politikerne i alle politiske parti, blant annert i forhold til behandlinga av budsjettet som skal vedtas i desember. Vårt budskap til dere politikere er: Lytt til de ansatte som er både ærekjære og dyktige fagfolk, og gjør vedtak med tanke på barns beste!

Mvh

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder Utdanningsforbundet Brønnøy