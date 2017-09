Om åpenhet og nybygg

Brønnøysundregistrene (BR) synes ikke det er vanskelig å praktisere åpenhet. Noe som antydes i artikkelen om anbudsprosessen om nytt bygg og lederen på banett de siste dagene. BR har åpenhet som prinsipp. Når vi ikke kan gå ut med skisser av nybygg og dokumentasjon fra anskaffelsesprosessen, så er dette med bakgrunn i forskriftsmessige hensyn. Vi ønsker ikke å ødelegge for verken tilbyderne våre eller oss selv i forhandlingene. Alle som har vært i en anskaffelsesprosess, vet hvor viktig det er.

I artikkelen og lederen på banett stilles det spørsmål til at BR skal ta avgjørelsen alene om valg av kontorlokaler. Ja det skal vi, foruten at våre eiere skal være med og etter gode råd fra eksterne juridiske og tekniske eksperter. Det er slik anskaffelsesprosessen er. Hvem andre skulle velge våre kontorlokaler? Hvem andre skulle være med å definere hva som er BRs behov? Et faktum er at vi trenger funksjonelle og fleksible lokaler. Vi har også skjermingsverdige objekter. Det er dette som er vårt behov og det hensynet vi som oppdragsgiver må ta.

Vi forstår at mange har meninger om hvordan et nytt stort bygg skal utformes i byen vår. Det skulle jo bare mangle. Vi har over år fått mange gode innspill som vi har tatt med oss i prosessen. I denne sammenhengen er det viktig å minne om at det er en forskjell fra tidligere prosess. Staten skal ikke bygge. Vi gjør en anskaffelse på leie av kontorlokaler, ikke en entreprisekontrakt der vi er byggherre og eier av bygget. Det er en vesentlig forskjell. Det er tilbyder og eier av bygget som må finne ut hvilket bygg de kan bygge ut fra de krav BR har satt i konkurransegrunnlaget.

BR er bundet av konkurransegrunnlaget og evalueringskriteriene. Vi ser at vi har lokalpolitikere som mener at BR bør være villig til å drøfte utforming og utseende på kontorlokalene før endelig beslutning tas. Skulle vi lagt det til grunn og ikke evalueringskriteriene våre, ville det blitt svært uforutsigbart for tilbyderne. Vi vet jo at det er mange i byen vår som mener mye og ulikt om dette. BR gjør altså ikke sine valg ut fra en folkeavstemming om utseende og utforming. Det tillater verken regelverk eller kravet om forutsigbarhet for tilbyderne.

Hvem som blir tilbyder er etter planen klart 6. november. Det er tilbyders forslag til løsning som vil være avgjørende for om det innebærer krav om reguleringsmessige endringer og politiske vedtak. Vi vet allerede at vi har tilbydere som vil gi oss hensiktsmessige kontorlokaler og et flott bygg tilpasset byen vi bor i. På BR ser vi frem til å endelig komme i gang.

Mette Siri Brønmo

Kommunikasjonsdirektør

Brønnøysundregistrene