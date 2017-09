Bindal er ikke tvangssammenslått

Ordfører er uryddig i sin framstilling av fakta. Bindal er delt, og bindalingene er ikke spurt. Austra er heller ikke spurt om de ville tilhøre en storkommune. Et vesentlig spørsmål som med vilje er utelatt.

Etter at Venstres forslag om forhandlinger mot sør falt i kommunestyret, var Venstre konstruktiv, og med Telemarksforsknings rapport som sa at Bindal ikke klarte seg alene, gikk vi for blokkommune mot Sør-Helgeland. Dette strandet, og siden er ingen ting gjort fra kommunens side. Her er protokollene fra kommunestyret som viser at påstanden om at kommunestyret er enstemmig, er feil, og gjør eventuell reversering vanskelig.

Saksprotokoll i Bindal kommunestyre - 30.05.2016

PS 23/16 Kommunereform

Behandling:

Mona Hald (V) framsatte følgende utsettelsesforslag:

Tidsperspektivet, manglende prosesser i kommunene og proposisjonen tatt i betraktning, utsettes saken, og det utredes et alternativt forslag til kommunesammenslåing av disse/noen av kommunene innen 1. juli.

Bindal gis anledning til å forhandle også om evt. sammenslåing mot sør. Saken behandles i juni-møtet i Bindal.

Utsettelsesforslaget ble forkastet med 10 mot 6 stemmer.

Et senere forsøk fra opposisjonen på å foreslå videre forhandlinger mot sør, ble feilaktig klubbet av ordfører. Bindal Venstre og Venstre-lagene i Ytre Namdal har vært aktive i prosessene rundt reformen, fordi vi var overbevist om at dette var riktig.

Dette er kun en administrativ reform, der vi ønsker å flytte ressurser fra administrasjon til utøvende kommunale tjenester. I Venstre-lagenes modell skal rådhusene beholdes, men spesialiseres på sektorer, og Bindal og Leka rådhus skal ha flere ansatte enn i dag, men delvis med andre oppgaver. Rådmann og ordfører «sentraliseres» til Rørvik og Kolvereid.

Telemarksforskning konkluderte med at Bindal ikke vikke klare seg i fremtiden uten å ta «strukturelle grep». Bindal Venstre har tatt Telemarkforskning på alvor, og har tro på livskraftige grender med egen identitet i et større administrativt fellesskap med høynet kompetansemiljøer. Tjenestene skal ytes der folk bor, og det er der vi ønsker å anvende innsparte administrative ressurser. Bindal kommer styrket ut av dette.

Stem framtidsoptimistisk. Godt Valg.

Magnar Bøkestad

Leder

Bindal Venstre