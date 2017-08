– Skivebom om jentefotball

I Brønnøysunds Avis 12 august blir det fremstilt av Jørn Johansen som at jenter blir behandlet dårligere enn gutter.

Jeg har vært fotballtrener for jenter/gutter i en årrekke og har ikke samme oppfatning av jentefotball som Jørn. Hilstad IL har hele tiden gitt jenter og gutter samme tilbud til cup, fotballskole, og serietilbud. Det er og blir viktig at dette er lederstyrt.

BIL fotball har drevet veldig bra. Jeg har tillit til at alle blir behandlet på beste måte.

Jørn har rett i at frafallet blant jenter er større enn hos gutter. Ciria 20 prosent flere jenter i 13-årsalderen slutter, men dette mener jeg ikke har noe med holdninger å gjøre.

Vi som foreldre håper på at idretten skal være en positiv arena for ungene våre. Hilstad IL har også hatt jenter og gutter på BIL sitt fotballag, og tilbakemeldingene her har bare vært positive.

Jørn gjør et nummer av «annerledesheten-guttenes arena». Skivebom mener jeg. Dette er et angrep på lederne i klubbene. Til slutt er historien viktig, men enda viktigere er det å bidra med positive bidrag i fremtiden, i nye 100 år.

Gratulerer Brønnøysund idrettslag med jubileummett.

Sportslig hilsen fra Geir Lien.

