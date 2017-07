Kjære festivalgjest

Jeg jobber gjerne som frivillig under festivalen du besøker. Det er veldig ålreit å være med å skape noe utenfor storbyene. Flott å få høre mye god musikk. Og det er noe helt eget ved å oppleve en festival innenfra.

I tillegg setter folk veldig pris på den jobben vi gjør, og gir tilbakemeldinger om det.

Men det holder ikke med bare gode tilbakemeldinger. Festivalene balanserer ganske hardt på dette med frivilligdeltakelse.

Problemet er at det er tildels slitsomt arbeid, det er temmelig MYE arbeid, og ikke minst er det en del skikkelig drittarbeid, kanskje spesielt sånn som sneiper og snusposer. Folk vegrer for å ta frivilligoppgaver, det blir færre til å gjøre disse oppgavene, hvilket sliter desto mer på de gjenværende, som til slutt dropper ut, og det blir enda færre. Til slutt må dette i beste fall bli en betalt jobb, hvilket kommer til å gjøre billettene mye dyrere.

Du kan gjøre ditt for å bryte denne spiralen. Det står flere titalls søppelkasser rundt omkring på området, både ute og inne. Folk er blitt langt flinkere til å bruke disse ute, om kvelden. Da er det rarere hvor mye som bare forlates på bordene inne i teltene. Det er veldig enkelt å ta med seg glass og søppel og kaste det i nærmeste søppelkasse. Ikke fordi vi skal få mindre å gjøre, men fordi

1 det blir hyggeligere for dere når dere slipper å svømme i søppel og

2 det er større sjanse for at det blirr litttttt mindre vanskelig å rekruttere frivillige neste år, når de slipper slite seg ut på en del unødvendige oppgaver.

Kast søpla, og kast den på rett sted. Det slår tilbake på deg sjøl. Hjelp oss å holde det trivelig, rett og slett!

Ønsker oss alle en fantastisk festival!! :-)))

Frivillig