Fortsatt håp?

Så er vi blitt orientert om at fem aktører har levert tilbud, og blitt godkjent for å levere anbud på bygging av nytt registerbygg. Det siste er at to av disse aktørene nå har trukket seg fra konkurransen. Det bør jo være et tankekors for flere. Jeg fastholder at ikke alt er som det bør være i denne anbudskonkurransen som gjelder tidenes største utbygging i Brønnøysund. Kan kystbyen fortsatt reddes fra vandalismen?

For en ihuga hedning er det sjølsagt hardt å måtte sette sin lit og håp til det såkalte kirkefondet, men jeg registrerer med glede at Opplysningsvesenets Fond (OVF) har kastet seg på anbudsrunden. Jeg antar at det er slakteritomta i Lenningen som er OVFs trumfkort. Jeg sier hallejula, og håper og antar at her har vi en opplagt vinner.

Det er rimelig lett å regne opp hvilke fordeler denne tomta har; Her ligger et gammelt slakteri som bør rives. Tomta er av en slik beskaffenhet at ingen ønsker å kjøpe den på grunn av høye kostnader. Når OVF, sammen med DNB (som eier bygget), går sammen om en løsning, kan et registerbygg her fort framstå som et lite columbi egg; Banken blir kvitt et uselgelig bygg, OVF får opptre som den råe kapitalisten det er pålagt å være. Naboene får et penere bygg å se på, problemer knyttet til høyhus og parkering kan elimineres på den aktuelle tomta som er ca 45.000 m2. Det som idag framstår som en krattskog langs Lenningsveien, kan fort omdannes til et parkområde. Infrastruktur som vann, avløp og kraft er allerede på plass.Vi må anta at behovet for fibernett vil være noe større for registrene enn for slakteklart bufe, men dette kan lett la seg ordne, uten å måtte grave opp halve byen.

Politisk må det være positivt for kommunestyret å komme seg bort fra den hengemyr av ubrukelige alternativer som er blitt presentert ved og rundt Schrøderhaugen. Det betyr at havna fortsatt kan være havn. Hurtigruta kan fortsatt uhindret legge til i sentrum. Kystbyen og «Schrøder-kvartalet» kan igjen regnes som et attraktivt boområde, gjerne inkludert hotell.

Brønnøy Arbeiderparti kan blåse liv i sitt primærstandpunkt om at registrene bør ut av sentrum. Det forutsetter imidlertid at de kommer seg ut av sitt nåværende stabile sideleie (eller var det dødsleie?).

For Senterpartiet må det være en lise å kunne vise til at en ytterligere sentralisering er unødvendig. At det er primærnæringen og landbruks-kooperasjonen som bidrar til å løse en vanskelig floke blir en ren bonus for partiet.

For dem som ønsker mer langsiktige argumenter for hvorfor slakteritomta representerer den beste løsninga, kan merke seg følgende; Det er for tiden en politisk dragkamp om hva som skal skje med eiendommene til OVF etter at stat og kirke skilte lag. Både Frp og Senterpartiet har nylig hatt saken oppe på sine landsmøter, og sterke krefter argumenterer for at eiendommene til OVF tilhører henholdsvis kommunene og staten. Det finnes sterke talspersoner for det samme både i Arbeiderpartiet og i SV. Høyre opptrer som en konservativ bremsekloss som mener kirka skal eie fondet også i framtida, noe som er en åpenbart tapt sak i et stadig mer sekulært samfunn.

Vi kan altså se for oss en løsning i Lenningsveien som på sikt kan bli en vinn-vinn-situasjon for alle. Lokalt må vi vel forvente at også Høyre vil velge det alternativet som gavner byen best, sjøl om de har sterke bindinger til Olav Thon ?

Vi kan fort gå en spennende høst i møte, og det er all grunn til å krysse fingrene for det beste alternativet.

PS; Sjølsagt veit æ at det heter halleluja, men ett sted får grensen gå.

God sommer!

Iver Dreiås