Intervjuet med Avinorsjefen - kommentar

I intervjuet med Dag Falk-Petersen , konserndirektør i Avinor, i BA sist tirsdag, var det noen utsagn som jeg føler behov for å kommentere.

Sitat:

«Jeg ser ingen behov for utbygging av rullebanen. Vi gjorde en utredning i 2012, da fant vi ingen behov for å forlenge rullebanen, og ingenting tyder på at ting har endret seg siden den gang, sier Dag Falk-Petersen».

Den oppgaven som sentrale myndigheter har satt Avinor til å ivareta med hensyn til Brønnøysund lufthavn, er i hovedsak å legge til rette for at de 13.000 innbyggerne på Sør-Helgeland, noen oljearbeidere og noen andre kan reise enten fra eller til Brønnøysund med fly sånn omtrent når de ønsker eller har behov for det. Samlet er ikke behovet større enn at det dekkes av et par avganger og adkomster daglig hver vei – med fly som tar 40 - 50 passasjerer. Og dersom Brønnøysund lufthavn i framtiden kun skal nyttes til denne trafikken, er rullebanen lang nok – det er jeg helt enig med konserndirektøren i.

Imidlertid, noen av oss mener at Brønnøysund lufthavn også kan nyttes til annen trafikk. Både BA og konsernsjefen har misforstått når de tror at det er behovet for større fly for frakting av sørhelgelendinger vekk herfra som ligger til grunn for vårt ønske om oppgradering av Brønnøysund lufthavn.

Innenfor en radius på omlag fire timer med fly, med Brønnøysund som senter, bor omlag 800 millioner mennesker. De har heller neppe så stort behov for å komme til Brønnøysund eller til Helgeland at Brønnøysund lufthavn må oppgraderes. Hvis det er noen som tror at vi mener det, beror også dette på også en misforståelse.

Men en oppgradert flyplass i Brønnøysund vil gjøre det mulig for disse å komme seg hit både raskt og rimelig. Og vi er noen som tror at mange av disse ville benytte seg av denne muligheten – gitt at den kom på plass, men det virker å være utenkelig for BA og avinorsjefen. Imidlertid er det ikke de som bestemmer, og jeg tror at det er mulig å få de som bestemmer – politikerne sentralt – til å forstå hvilke muligheter som ligger i en oppgradert flyplass i Brønnøysund. Men det betinger at våre lokale politikere og næringslivet i regionen ikke velger å være på BA og avinorsjefen sitt lag i den fasen vi nå er i, at det derimot lokalt nå arbeides slik det er gjort i Bodø - og også Mo i Rana. Så er selvfølgelig Avinor velkommen med på vårt lag etter hvert. Brønnøy Næringsforum har nylig overlevert en analyse etter bestilling fra Brønnøy kommune som viser at en oppgradering av Brønnøysund lufthavn vil kunne bidra til 1.200 - 1.500 nye arbeidsplasser i influensområdet for lufthavna i årene som kommer.

Les gjerne om prosjekt «Smartbyen Bodø»(google dette). Det var også et prosjekt som Avinor var sterkt imot da det ble lansert av lokale aktører i Bodø. Dag Falk-Petersen og Avinor så ingen hensikt med denne løsningen – den ville bli alt for kostbar og den var helt unødvendig. Men lokale aktører og etterhvert også politikerne i Bodø fikk sentrale myndigheter til å forstå at dette var en framtidsrettet og visjonær løsning for Bodø. Den har fått stor oppmerksomhet også i utlandet og nå er Avinor med på laget og selger "Smartbyen Bodø», som inkluderer flytting av flyplassen, som et utstillingsvindu for sin evne til storartet og framtidsrettet tenking.

Skal det da være slik at på Sør-Helgeland er det utenkelig å ha ideer og ønsker som man presenterer for Avinor og andre? Skal det være slik at det er Avinor og Dag Falk-Petersen sine beslutninger eller mangel på sådanne som alene skal være bestemmende? Må det være slik at når Avinor og Dag Falk-Petersen ikke ser hensikt i noen utvikling i Brønnøysund og på Sør Helgeland, så skal lokalbefolkningen, lokale næringsaktører og lokalpolitikerne forholde seg til det, holde kjeft, og respektere det?

Kjell Inge Johnsen