Til Torgøyas kommunestyrerepresentanter

Viser til åpent brev sendt til meg i Brønnøysunds Avis 20.06.17 .

Ordføreren er ikke fornøyd med at vi har mange områder i kommunen som sårt trenger oppgradering på veistandarden og ikke minst at vi har behov for gang- og sykkelvei som kan trygge de myke trafikanter bedre.

Veien ut til Torghatten, FV 54, er en vei som trenger en oppgradering- etablering gang/ sykkelvei. Eller som Hatten sa: gang- og sykkelveien er der, det vi trenger er ny vei.

Det som opptar meg som ordfører er at vi skal ha trygge veier å ferdes på, mest av alt for våre barn som bruker disse veiene til og fra skolen hver dag. De blir også brukt av barna våre og andre på fritiden, til fots og på sykkel. Foruten veien fra Sørneset til krysset på Nordhus er også Skillevik til Skogmo et område med mange barn. Der er også etablert ny ballbinge som brukes av barna, men har de trygg vei når de skal sykle eller gå fra hjemmet sitt til disse aktivitetene? Jeg mener det er for dårlig og denne veien er sterkt trafikkert hele dagen av biler og store vogntog. Jeg hadde fylkesråd for samferdsel i Nordland Svein Eggesvik, på besøk forrige fredag . Vi kjørte da fra Brønnøysund - Bindal og tilbake igjen. Jeg fikk da lagt frem masse utfordringer vi står overfor på fylkesveiene våre i Brønnøy. Alt fra små ting som å flytte busskur, til større ting som å utbedre eller bygge nye veier og gang-sykkelveier.

Dette var et meget nyttig møte for ham som fikk se noen av våre utfordringer og for oss fra regionrådet som fikk tilbakemeldinger på hvordan vi burde jobbe bedre sammen.

Skal det etableres ny vei til Torghatten må det reguleres i arealplan for området, uansett mener jeg vi kan gjøre mye for å bedre de forhold som råder. Det bør ses på om det kan etableres flere møteplasser, og veiskulder bør sjekkes og utbedres.

Vi er alle, inkludert meg selv, stolte av Torghatten som attraksjon, men vi må også huske på å ivareta de som hver dag er avhengige av veien for å komme seg på skole, jobb eller drive selvstendig næring som landbruket er.

Som ordfører har jeg fokus på disse sakene, jeg mener vi sammen tverrpolitisk i Brønnøy er flinke til å løfte saker som opptar oss. Også i uttalelse til fylket har vi tradisjon for å stå sammen, vi må også jobbe tverrpolitisk for å følge dem opp.

Jeg skal følge opp så godt jeg kan, det er vanskelig å få nye prosjekter gjennomført når man samtidig skal bruke mye krefter på å berge det vi allerede har!

Legger ved siste prioriterte liste til innspill regional transportplan Nordland fra Brønnøy kommune, vedtatt av et enstemmig kommunestyret i Brønnøy 29 mars i år. Se spesielt punkt 10.

Sak 16/17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.03.2017 Behandling:

Ordfører Johnny Hanssen (AP) kom med følgende forslag:

FYLKESVEI/TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER/RASSIKRINGSMIDLER

1. FV 17 må omklassifiseres og utbedres som ytre hovedferdselsåre mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. Tidsbesparende prosjekter som forkorter reisetiden mellom Sør- Helgeland og Alstahaug må sterkt prioriteres.

2. FV 76 gjennom Velfjord og Tosen må omklassifiseres og utbedres til fullgod standard. Herunder må veien fortsatt stå under kapittel for skredpunkt, spesielt langs Tosenfjorden og Sausvatnet.

3. FV 76 Tosenveien må sterkt prioriteres under handlingsprogram for utbedring av eksisterende tuneller.

4. Arbeidet med ny ferdig planlagt rundkjøring på Salhus ved Helgeland Kraft må igangsettes og gjennomføres.

5. FV 17 må omklassifiseres til riksvei og gis fullgod standard - viktigste strekning er Årsandøy til Nordlandskorsen inklusive Trolldalen.

6. Trasé for ny innfartsvei til Brønnøysund fra Skillebotn/ Skille/ Syltern til Brønnøy Lufthavn må planlegges og gjennomføres.

7. Flytting av fotgjengerkrysning over FV17 sørover ved Nordstrømmen bru på Trælnes i Brønnøy med 30 m fra eksisterende krysningspunkt ved krysset ved FV 43 som trafikk sikkerhetstiltak.

8. Etablere ny gang- og sykkelsti fra Mosheim langs FV 17 til Skogmo.

9. Etablere ny gang- og sykkelvei langs FV 17 fra Mosheim til Tilrem

10. Etablere ny gang- og sykkelvei langs FV 54 fra Nordhuskrysset til avkjøring til Sørneset

11. Etablere ringbusslinje i Brønnøy sentrum fra Mosheim til Laukholmen

HAVNER OG FARLEDER

1. Oppgradere og fullføre arbeidet med Brønnøyleden.

Votering:

Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt mot formannskapets innstilling.