Flere lærere gir mer kunnskap

For at hver enkelt elev skal oppleve læring og mestring, må vi ha nok lærere – med bedre tid. Lærerne er tydelige: Skal de få gjort jobben, trenger de mer tid til hver enkelt elev. Arbeiderpartiet er enig. Derfor vil vi ha flere lærere - ikke færre.

Utdanningsforbundet på Sør-Helgeland har sendt et åpent brev til alle partier på Stortinget. De avslutter innlegget med følgende spørsmål:

Flere parti har sagt at de vil innføre en lærernorm og slik sikre at lærertettheten økes i grunnskolen. Hvilke tiltak vil ditt parti iverksette, for å rekruttere nok kvalifiserte lærere til elever i hele landet slik at økt lærertetthet kan realiseres?

Arbeiderpartiet vil ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov ivaretas. Normen skal i første omgang være fra 1. til 4.klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn.

Vi vil ha flere lærere per elev, gi læreren mer tid til å være lærer og sikre lærerne godt, faglig påfyll.

Mindre byråkrati, fjerning av tidstyver. For mye av lærerens tid går med til andre oppgaver enn å følge opp barna og gi god opplæring. Vi mener at flere vil velge læreryrket og flere vil bli i jobben hvis det blir med tid til å gjøre det en faktisk er utdannet seg til.

Vi mener at det etter fire år med FrP og Høyre i Regjering trenges en nasjonal opprydning i mål og regler for skolen, vi vil kutte i det statlige utdanningsbyråkratiet og redusere lærernes «tidstyver» - kravene til dokumentasjon og rapportering.

Vi vil også få flere yrkesgrupper inn i skolen, slik at mer tid frigis til undervisning og til å følge opp elevene.

Øke rekrutteringen. Det er for få studenter som vil bli lærere hos de yngste elevene, og spesielt for få menn. Arbeiderpartiet vil gjøre lærerutdanningen enda bedre gjennom mer praksis og en større andel pedagogikk.

Respekt for læreren som fagperson. I Norge har vi engasjerte lærere som hver dag står på for å gi ny kunnskap og læring til hver enkelt elev.

Men det holder ikke å si at man vil gjenreise den profesjonelle lærerrollen, og respekten for læreren som fagperson, hvis man i praksis viser lærerne mistillit gjennom overdrevne krav til rapportering og dokumentasjon.

Arbeiderpartiet i regjering vil derfor utarbeide en tillitsreform for skolen, i samarbeid med skolen.

Det handler om å gi lærerne mer tid til lærerarbeid, bedre muligheter til kompetansepåfyll og mindre byråkrati og rapportering. Det handler om å vise mer tillit til lærerne og deres faglige arbeid.

Lisbeth Berg-Hansen

Eirik Sivertsen

Anna Ljunggren

Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentanter, AP