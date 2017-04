Hvem tegner byens ansikt?

I flere år har politikerne og Brønnøys befolkning engasjert seg i hvor det nye registerbygget skal ligge og hvordan det skal prege bybildet. Mye tid, penger og energi har blitt brukt på det. Og det er selvfølgelig viktig. Et så stort bygg vil bli det nye ansiktet til Brønnøysund.

Nå ser det ut til at hele prosessen er parkert, og det er opp til de store eiendomsutviklerne i byen hvor og hvordan det nye bygget blir. Akkurat det Ronny Spaans beskriver i boka si «Kjøpesenterlandet» er i ferd med å skje i Brønnøysund: Byplanlegginga er tatt ut av politikernes hender og blir styrt av eiendomsutviklere.

Jeg har ikke noe imot verken Søren Nielsen A/S eller Thon Gruppen, men er det virkelig disse aktørene som skal avgjøre hvordan sentrum i Brønnøysund skal være? I dag, onsdag 26. april kan vi lese i nettavisa til BA at formannskapet har drøftet tomtespørsmålet i et lukket møte. Hva i all verden er dette for en behandling av et så viktig spørsmål for brønnøysamfunnet? Er det slik lokaldemokratiet fungerer? Tar jeg helt feil, eller er vi vitne til en demokratisk venstrekjøring med folkelig applaus? Det hadde vært interessant å høre hva ordføreren og andre sentrale politikere tenker.

Even Borch