Framtida for Helgeland Kraft

I fjor fikk regjeringa, med støtte fra Venstre og MDG, vedtatt endringer i energiloven som angår framtida til blant annet Helgeland Kraft, og dermed alle som bor på Helgeland. Nettselskapene kan ikke lenger ha andre kommersielle virksomheter i samme selskap. Det innføres såkalt «funksjonelt skille» slik at det ikke lenger blir felles bygningsmasse/kontorer, økonomi/regnskapsavdeling, felles direktør og ledelse.

KS Bedrift, arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter, uttalte følgende: «Med dette blir fullmakten til å organisere lokale energiselskaper tatt ut av hendene på de som kjenner selskapene best – styrene og eierne. Denne lovendringen føyer seg for øvrig pent inn i rekken av regjeringens beslutninger som gir økt byråkrati og ineffektiv produksjon ute i selskapene.»

123 av landets ordførere skrev under på et opprop mot forslaget. Store deler av kraftbransjen, LO-forbundet EL & IT, Ap, SV og SP var mot. De frykter dette vil føre til en flom av fusjoner og sentralisering der små kommuner mister sine kraftverk.

Helgeland Kraft utarbeidet så et forslag for omdanning til konsern. Dette fikk ikke tilstrekkelig støtte blant eierkommunene i fjor, og rådmennene startet utredning av en felles eierstrategi. Den ble behandlet i Vefsn formannskap 24. mars og i kommunestyret 19. april.

Sterke private kapitalinteresser presser på i dag for å hente ut profitt i offentlig sektor. Da Helgeland Kraftlag ble omdannet til aksjeselskap ble omsetningsbegrensning videreført med følgende begrunnelse fra styret: «Hovedargumentet har vært frykten for at noen skulle falle for fristelsen å selge «arvesølvet» som HK utgjør. Privatisering av den type samfunnsmessige viktige virksomhet HK utøver er også anført som et faremoment.»

Rødt er helt enig i dette, og anser dette som enda viktigere i dag. Både strømforsyningen og inntektene fra Helgeland Kraft er viktige for eierkommunene. I tillegg sikrer distriktsvis representasjon og stemmerettsbegrensning maktbalansen mellom små og store kommuner.

Rådmannens forslag i formannskapet gikk ut på å beholde stemmerettsbegrensningen, men fjerne distriktsvis representasjon og omsetningsbegrensning. Rødt foreslo å beholde alle tre, men det fikk bare to stemmer i formannskapet og falt. Fram til kommunestyrets behandling hadde Ap snudd, slik at Rødt og Ap la fram et felles forslag som ble enstemmig vedtatt!

Så spørs det hva andre kommunestyrer vedtar. Flertallet i kommunestyrene i Rana og Alstahaug har dessverre vedtatt å fjerne disse tre hjørnesteinene. Jeg håper det enstemmige vedtaket her vil ha betydning for de andre kommunestyrenes vedtak, slik at vi kan beholde disse viktige hjørnesteinene.

Gunnvald Lindset

Gruppeleder i Rødt Vefsn