– Gi AkvaFuture en ny mulighet

Kommunestyret sa i siste møte nei til å la AkvaFuture bruke Hjartøya som lokasjon for lukket anlegg.

Styreleder for selskapet, Brynjar Forbergskog, sier i en kommentar til BA (pluss) at «prosjekter i Brønnøy legges på is». Dette kan bety at andre kommuner enn Brønnøy vurderes.

Høyre beklager på det sterkeste at AkvaFuture er kommet i denne situasjonen. Det er også sterkt beklagelig og skuffende at et politisk flertall bestående av Ap, Venstre, Senterpartiet og SV ikke ser hvilke positive ringvirkninger som AkvaFuture kan utløse for Brønnøy som vertskommune.

Selskapet har et miljøvennlig og bærekraftig konsept som kan bane vei for vekst i oppdrettsnæringen generelt, og for AkvaFuture spesielt.

I dette ligger bl.a. gevinster som nye arbeidsplasser, kompetanse, kjøp av lokale varer og tjenester, skatteinntekter, konsesjonsinntekter og spennende muligheter innen bioenergi ved håndtering av avfallet.

Dette, kombinert med en åpenbar risiko for etablering utenfor Brønnøy, gjør at Høyre sterkt anmoder kommunens politiske og administrative ledelse om umiddelbart å ta kontakt med selskapet.

Formålet med en slik kontakt må være å sikre en løsning som gir selskapet muligheter til å realisere sine planer.

Basert på styreleders kommentar er det ingen tid å miste, og Høyre ber derfor om at en slik kontakt opprettes så snart som mulig.

Tor Torgvær, kommunestyrerepreentant, Brønnøy Høyre

Synnøve Lilleli, kommunestyrerepresentant, Brønnøy Høyre

Kurt A. Nilssen, kommunestyrerepresentant, Brønnøy Høyre