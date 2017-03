- Heiarop med dobbel bunn

Planutvalget har sagt nei til AkvaFutures oppdrettsplaner ved Hjartøya. Anført av et splittet Ap ble det med 4 mot 3 stemmer et negativt utfall for selskapet.

Det lyder hult når politikerne lovpriser AkvaFuture sin teknologi, samtidig som det sies nei til å bruke Hjartøya. AkvaFuture har patenterte løsninger som allerede i dag har stor positiv betydning for Brønnøy. Selskapet jobber med banebrytende teknologi innen en næring som skal sikre velstand og arbeidsplasser også etter oljealderen.

Næringen må få bukt med lakselus og sykdom før det er aktuelt med mer vekst i oppdrettsbransjen. AkvaFuture har en teknologi som er meget interessant for å møte disse problemene.

Konseptet innebærer ingen bruk av kjemikalier for lusebehandling eller mekanisk lusefjerning. Dette gir mindre dødelighet og bedre fiskehelse. Teknologien er så interessant at bedriften har fått et større forskningsprosjekt (Innovasjonsprosjekt i næringslivet) fra Forskingsrådet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med tunge aktører som Veterinærinstituttet, universitetet i Gøteborg, Høgskolen Vestlandet og NORD universitet for å nevne noen.

Det ligger også spennende muligheter til gjenbruk av slammet. Minst 70 prosent, kanskje så mye som 90 prosent, av slammet vil bli samlet opp og nyttet til bioenergi. I dag sendes dette til Trøndelag for gjenvinning. Denne gjenvinningen kan like gjerne skje i Brønnøy som noe annet sted. Brønnøy kommune kan dermed få miljørelaterte arbeidsplasser som en spin-off av AkvaFuture og deres teknologi for å samle slammet.

Gjennom sine konsesjoner har selskapet lagt til rette for at Brønnøy kommune kan få årlige millioninntekter fra Havbruksfondet. Men dette betinger at konsesjonene tas i bruk i vår kommune. Oppleves kommunen mer som en motspiller enn medspiller, så kan flytting fra Brønnøy kommune være et alternativ.

Miljøet har direkte og indirekte en sysselsetting på 25 ansatte. I Brønnøy-målestokk er dette en stor arbeidsplass, og vekstmulighetene er store. Forhåpentligvis er AkvaFuture bare i startgropa!

En skulle tro at dette var en positiv sak som politikerne kunne si ja til, men så enkelt er det ikke i Brønnøy. Flertallet stemmer nei, begrunnelsen tåkelegges med utsagn om «vanskelig sak» og manko på tungtveiende årsaker for å si ja.

Brønnøy kommune trenger et mer variert næringsliv. Større vekt på automatiserte løsninger gjør at dagens arbeidsplasser er i forandring, både i innhold og antall. Derfor er det svært viktig at kommunen legger til rette for nye næringer som er miljøvennlige og bærekraftige på sikt.

Politikere er valgt til å representere og det er en forutsetning at de setter seg grundig inn i sakene. I tillegg har de ansvar for den langsiktige tilretteleggingen for utvikling av nye arbeidsplasser. I Hjartøya-saken er det fristende å tro at svermeri og føleri dominerer mer enn kunnskap for en del politikere.

Sett i lys av dette er det fint å se at Venstre har endret sin holdning. Venstre hadde under valgkampen et tydelig standpunkt mot oppdrett på østsiden av Torgfjorden. Ny kunnskap har fått Venstre til å skifte standpunkt, og det står respekt av slikt.

Det samme kan dessverre ikke sies om Ap. Her heies det tilsynelatende på AkvaFuture samtidig som de ikke vil gi dispensasjon.

Skal Brønnøy være attraktiv for gründere og nyetablerere, så holder det ikke med gode ord. Politikerne må følge opp med konkret handling, og aktivt støtte AkvaFuture med å si ja til deres søknad.

Tore Tveråmo, medlem av Brønnøy Høyre