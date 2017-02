Den meningsløse kommunereformen

Selv om det var ventet, er det både med forferdelse og forbannelse man mottar nyheten om det "foreløpige" nye kommune- og fylkeskartet.

Dette har ikke sitt utspring i folkets vilje, men har sitt utspring i direkte og indirekte tvang. Det hevdes av regjeringspartiene at der både lokalt og sentralt er utøvd "godt politisk lederskap".

Når i historien har befolkningen opplevd tvang assosiert med godt lederskap?

Det har ikke vært avholdt folkeavstemninger om sammenslåing av fylkeskommuner, og de kommunene som har hatt folkeavstemning, har blitt neglisjert og opplever nå en stor disrespekt og forakt mot demokratiet.

Det har aldri vært behov for en kommunereform. Men heller en bedring i kommune- og fylkesøkonomien, tilpasset de oppgaver man skal løse.

Undersøkelser viser at både bolyst, trivsel og nærhet til beslutningene oppleves som bedre i de små kommuner. Derfor fremstår fremleggelsen av "store robuste bærekraftige enheter" som ren hersketeknikk og fornedrelse av jobben som faktisk gjøres ute i de små og mellomstore kommunene. De virkelig store og viktige verdiene skapes i distriktene. Da skulle det bare mangle at vi også skal ha stor medbestemmelse i lokalsamfunnet der produksjonen foregår.

Dette er et angrep på selvråderetten, og vil medføre fremmedgjøring og distanse til politiske prosesser. Idag opptrer Bindal som selvstendig kommune, med et eget folkevalgt kommunestyre. Hvor mange Bindalinger vil representere kommunen i den nye storkommunen? Vil Bindalingen kjenne ordføreren og de andre folkevalgte? Vil de ha påvirkning på sitt eget område, sine egne behov, som ytterkant i en fremmedgjort storkommune? Er dette å styrke folkevalgt nivå, som H, FrP, V og KrF hevder?

Hvem er det politikken skal tjene? Politikk bør utøves på en slik måte at vi som politikere skal kunne se befolkningen i øynene med en ærlighet om at vi har gjort vårt beste. Det er jeg ikke sikker på om lokalpolitikere fra regjeringspartiene kan gjøre til flertallet av befolkningen i dag.

Jeg vil avslutte med en påminnelse til oss alle, gjennom et sitat av Erik Bye:

"Politikerne må engang lære, både i Norge og andre steder – at de ikke er våre herrer.

I demokratiene skal de være klar over, hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går og legger seg, at de er våre tjenere. De er folkets tjenere! De skal stå i giv akt for oss i demokratiet. Det er noen av dem som tror at de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Der må de engang lære at de tar feil. Eller så er demokratiet bare dillball !"

Trond Horn

Senterpartimedlem i Brønnøy