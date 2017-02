Debatt: På ville veier?

Fra «kårkallstolen» tar jeg sjansen på tenke høyt sammen med dere lesere. I BA fra siste tirsdag framgår det at planutvalget har behandlet en sak vedrørende søknad fra Kjell Inge Johnsen. Dette er en sak som har vært omtalt gjennom flere år. Kjell Inge Johnsen har over lang tid prøvd å virkeliggjøre det som storsamfunnet, kommuner, fylker og storting anmoder oss innbyggere om å gjøre: Være kreative, tenke utradisjonelt. Det avvikles gründerkurs. Gjerne med offentlig støtte. Målsettingen er å få noe positivt til å skje. Arbeidsplasser, sysselsetting. I slike prosesser blir det gjerne til at noen prøver og feiler. Men. kanskje er det viktig å ha et forhold til begrepet: Den som intet vover, intet vinner.

Vi hadde i vår kommune et «Fyrtårnprosjekt» med offentlige midler i millionklassen som skulle gi store ringvirkninger. Hva skjedde der? I området til vår nabokommune Vega ble det opprettet/gjennomført et stort prosjekt til over hundre millioner. Havbeite-prosjektet. Hva skjedde med dette? Kanskje er det enda flere prosjekter som ikke førte fram. For begge de nevnte prosjekter var det seriøse forslag som lå bak opprettelse og gjennomføringen. Det ble prøvet og feilet. Tankene bak var gode.

Suksess har det og vært. Brønnøysundregistrene er vi stolte av, og ikke minst er de viktig med tanke på sysselsetting. Her er det en forhistorie: En av de ansatte på sorenskriverkontoret var blitt kjent med at noe var på gang. Han orienterte daværende sorenskriver Bodil Åkre om dette, og takket være tilfeldigheter så ble Løsøreregisteret etablert. Kanskje vil noen si at tilfeldigheter og var til stede da det som ble et «kalkeventyr i Velfjorden» starta opp. Her var optimismen stor fra første stund: Prosjektet skulle få et hundreårsperspektiv. Hva har skjedd der? I dag snakkes det om reiselivets betydning for aktivitet i blant annet vår landsdel. Vinterturisme på hurtigruta. Nordlysturismen blomstrer. Hvalsafari er blitt omfattende næring.

Tilbake til saken: Kjell Inge Johnsen har sett muligheter. Han har over tid vært svært kreativ, og mange mener at han har mistet bakkekontakten. Mange prosjekter innen reiseliv har vært framlagt. Han har i dette arbeidet vist til at andre steder er prosjekter planlagt og gjennomført. Da i våre naboland, Sverige og Finland. Hva er i grunnen forskjellen på Fyrtårnprosjektet og Havbeiteprosjeket på den ene siden og Kjell Inge Johnsens ideer? De fleste av oss, innbyggere i kommunen vår, ønsker at ting skal skje. Arbeidsplasser, sysselsetting og aktivitetstilbud. Hva har vi fått til? Hva har skjedd i kommunal regi i så måte? Jeg fikk i sin tid være med å vurdere Kjell Inge Johnsens innspill og kjenner godt til kommentarer og omtale av personen og ideene. Jeg var kanskje en av få som syntes at innspillene/ideene hadde noe for seg. I dag innser jeg at jeg burde tatt til orde og aktivt støttet disse. Hva om innspillene og ideene kom fra en annen person? Hadde det da vært mer interessant? I dag hører vi om redusert aktivitet innen offshore som igjen gir negative ringvirkninger på lufthavna og hotelldrift. Vi var forespeilet et signalbygg i forbindelse med Registrene. Hva har skjedd? Vi hører om reduksjon i antall registeransatte. Kommunens arealplanarbeid er flere år forsinket. Med dette som bakteppe er vi i kommunen vår avhengig av personer med ideer. Gjerne luftige. Og, viktig at de som har ideer ikke gir seg. Kanskje har Kjell Inge Johnsens ideer og tanker noe for seg. Kanskje burde kommunen legge til side noen prinsipper og se det positive i innspillene og gjennom det invitere til dialog. Kanskje bør vi innse at vi trenger eksterne aktører og nye ideer om kommunen vår skal få den framtid vi håper på.

Ragnvald Dundas