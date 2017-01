Torghatten Trafikkselskap: Et nyttig verktøy i utarmingen av Helgelandskysten?

Reisende på ferjestrekningen Tjøtta–Mindland – Tro–Stokkasjøen–Vågsodden–Forvik har krav på bekreftelse på lovnader fra fylke og oppdragstaker etter en til nå to års ferjereise, inneholdende uansvarlig høy risiko og ustabilitet.

Vi har alle lest og hørt om de siste års hendelser tilknyttet dette ferjeselskap. En periode er gjennomlevd hvor ferje under full personbefordring har kollidert med flere kai og ferjeleier. Ferje som har havarert ved innløp Visten-fjorden. Ferje med akutte motorhavari som deretter har lagt kurs inn mot fjæra for å berge liv og verdier.

Alt dette er knyttet til ei ferjestrekning, et ferjeselskap, et anbud og ei ferje.

Dog har ferja fått litt maling samt nytt navn underveis i perioden. Dette mest sannsynlig som plaster på sår og bulker underveis på ferden.

Hvordan går det så med de kundene/brukerne som er prisgitt ei slik løsning?

Kan deres bekymring leges med litt maling og et nytt navn? I tillegg noen beroligende ord fra personbefrakter med budskap om at bedring vil komme, senest når vi (selskap) har bygd ny ferje?

TTS-direktøren: - Trygt å reise med oss TTS-direktør Stein-Andre Herigstad Olsen forsikrer kritikerne om at det er trygt å reise med selskapet.

Kan de reisende beroliges av dette, og hvordan påvirkes de av den risiko og den ustabilitet fra ansvarlig selskap og deres gjennomføring av anbud så langt? Et anbud tildelt og som sannsynligvis blir betryggende oppfulgt av våre valgte menn og kvinner i fylkesadministrasjonen?

Hvem er så de kundene som er prisgitt nåværende standard og nivå på profesjonalitet i utførelse og oppfølgning?

Vi, er alle de som må reise med et ønske om punktlighet til og fra vår arbeidsplass. Vi er alle avhengig av en reise uansett ferjens tekniske tilstand, stabilitet, kapasitet samt eierselskapets profesjonelle kvaliteter.

Vi, er alle som har vår næringsvirksomhet plassert på ferjens anløpssteder, og som er sårt avhengig av ferjens og eierselskapets kvaliteter til trygging av den næring vi skal leve av.

Vi, er alle som vil prøver å leve av besøk fra turister og gjester på anløpssted. Det er vi som ikke tåler et rykte i markedet med overskrift: «Ikke dra dit. Der er det høy risiko og uforutsigbarhet samt lav stabilitet i din reise til og fra».

Vi, er alle de som vil utvikle videre anløpsstedets hytte/fritidsboligbygging og dermed forsterke grunnlaget for næringsliv etablert på stedet. I tillegg øke mulighet for flere til å oppleve den herlige naturgitte kyststripa.

Vi, er alle ovenfor nevnte med våre ønsker, forventninger og avhengighet til en profesjonell og stabil tjenesteleverandør. En aktør som leverer sikkerhet gjennom sitt utstyr, kompetanse og ledelse. Trygghet og profesjonalitet i utførsel og oppfølging av anbud tildelt.

Vi alle skjønner at oppdraget krever korrekte rammebetingelser, men alle vet samtidig at nåværende aktør ikke ble påtvunget oppdraget. Derfor er det særs viktig at både oppdragstaker og oppdragsgiver finner betryggende løsninger som ikke velter all risiko over på kunden. Både oppdrag og premissgiver har sine tilmålte tider. Vi anbefaler begge å bruke resterende tid til løsning som gir den reisende trygghet nødvendig.

Har vi så denne trygghet per i dag?

Alle passasjerer både fastboende, turister, besøkende og hyttefolk har vært nødt til å leve med utrygghet, ustabilitet og uforutsigbare begrensninger. Vi har mottatt en jevn strøm av meldinger om endringer, kanselleringer og justeringer fra ferjeselskapet.

I tillegg har vi levd med de forstyrrelsene som ikke er forhåndsmeldt, men som møter oss på ferjekai etter en lang biltur.

I sum, så er dette en tilstand og et nivå på kvalitet som ikke er forenelig med troverdighet og profesjonalitet.

Vi har tatt reisen med alle begrensninger, i manko på alternativ. Vi har krøpet ned under vannlinjen og sittet ved kjølsvinet i bunn av ferja, og håpet på at denne gang går det sikkert bra. Været er jo heldigvis greit. I tillegg er jo trappa opp til overflaten merket etter forskrift.

Dette har vi gjort dog i full visshet om at det var på samme oppholdssted passasjerene merket betydelig vanninntrenging ved nest siste havari for kort stund siden.

Vi har tatt denne reisen med en urolig klump i magen, men også med hjelp av budskapet fra rederi formidlet underveis. Et beroligende budskap formidlet fra rederi like mange ganger som hendelsene gjorde det påkrevd (etter det enkelte havari i oppdragsperioden). Dette både i folkemøter og i media.

Budskapet fra selskap som har beroliget alle innenfor seilingsruta til Godfjord/Kjella har vært:

«Om kun kort tid (senest vår 2017) så skal ei ny flott ferje settes inn. Med dette tiltak og denne nye skuta, så skal alle bekymringer og sorger være over for oss alle reisende på strekningen».

Nå er vi snart ved det tidspunkt at rederiets kunder i anbud snart får reise med den flotte nye ferja. Reisen etter den dato, kan dermed gjennomføres over vannlinje med utsikt til verdens vakreste kyst og forhåpentligvis med et sikkerhetsnivå som er norsk samferdsel verdig i 2017.

Sjøentreprenøren er i dag i full virksomhet i seilingsleden med forbedring av denne. Forhåpentligvis kan alle nå se glød av lys i bekymringens tunnel. En tunnel som har vedvart siden Torghatten tok over dette transportoppdraget.

Alle vi nevnt over, har gledet oss til denne dato ny ferja skulle komme. Vi har trofast hørt på selskapets lovnader gjeldende for alle passasjerer på reisen, og ydmykt «stått han av» den perioden som har gått. I tillegg har vi tålmodig sett frem til den dagen vi kan slippe å reise med en klump av frykt, og all irritasjon rettet mot Torghatten og deres manko på ansvarlighet i tildelt oppdrag.

Der er kun nå behov for en bekreftelse fra selskap og fylke på at de følger opp sitt eget betryggende budskap utsendt i den verste havariperioden.

Dette ikke minst for å avkrefte noen snikende bekymringer som har dukket opp de siste ukene. Rykter som kan tyde på at dette elende ikke er over. Den nye rutetabellen i overgangsperioden til den nye ferja kommer, har gitt oss noe som må sjekkes ut. I anleggsperioden (f.o.m. 16.01.2017), har rederiet på nytt utvist et bekymringsfullt nivå i forberedelse og respekt for oss kunder. En del anløp er kuttet ut, kapasitet ytterligere redusert. Dette i tidsrom på døgnet hvor flest kunder trenger reisen. I tillegg er oppsettet av midlertidig rute med resultat forverring av korrespondanse til tilknyttede andre befordringsmidler.

Ved forespørsel til selskap om å rette opp den mest graverende reduksjon i anløp i mellomperioden ved hjelp av tilgjengelige andre ferjer, responderer selskap med at disse ikke kan anløpe på grunn av manko i merking og andre forhold på anløpssted. Dette er plutselige oppståtte begrensninger som ikke har vært noe utfordringer før ved anløp i havnen fra samme alternative ferje. I tillegg lanseres dette som en begrensende årsak like før dato hvor den nye forjettede ferje skal ta over.

Vi mistenker dette for å være en prøveballong utsendt fra selskap og våre folkevalgte. Dette som uttesting av mulighet for å sette inn den nye ferje i kun nord sør retning på kystriksvei, og dermed ikke inkludere de fire av seks andre steder i ruta.

Om dette er snev av et stille forsøk på korreksjon, så er det i så fall forkastelig og må avkreftes.

Dette er feil både ut fra budskap fra dere når det var som verst, og ikke minst ut fra den reelle statistikken for reisende i perioden.

Om det er den registrerte statistikk (reisende) som anvendes som underlag for eventuelt et slikt endringsforslag, så forventer vi at fylket er informert om fakta. Samme statistikk gjennom den periode Torghatten har hatt oppdrag, er tidvis særs mangelfull.

Dette på grunn av svakheter og feil i selskapets billettsystem og rutiner fra oppstart og frem til overgang til nytt system ved årsskiftet. I tillegg er det feil i statistikk etter omlegging til nye Nasjonale ferjekort. Dette grunnet manglende innlegging av reisende til/fra korrekt sted. I sum er dette en feil i statistikk som lett kan påstås å være gjeldende for et tresifret tall reisende.

Sluttord: En sterk forventning sendes herved fra oss kunder. Dette både til Torghatten som tjenesteyter, og i tillegg til våre folkevalgte innenfor ansvarsområdet i fylke

Stå ved budskap formidlet. Gjør løft nødvendig og fremstå som den beste tjenesteyter og forvalter av tillit og omdømme.

Tore Helge Almås

for

Grendelaget Stokkasjøen /

Vevelstad