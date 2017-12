Jakter på nordlyset i ny dokuserie på TVNorge

Brønnøy

Den 2. januar er det premiere på en ny storsatsing på TVNorge med dokuserien "Jakten på nordlyset". Det er Silje Bürgin-Borch som har utviklet ideen og hun er også seriens executive produsent gjennom Bürgin-Borchs produksjonsselskap Alfred Film og TV som har produsert serien for TVNorge.

Pangstart for nytt selskap

Serien skal gå i beste sendetid i 10 uker, der seerne får bli med til Tromsø for å oppleve boomen i vinterturismen. Mennesker kommer fra hele verden for å se nordlyset, og serien følger flere av menneskene som gjør sitt beste for å tilfredsstille de nysgjerrige besøkende og ta del i den blomstrende turistnæringen.

Produksjonen er et rent nordnorsk produkt, utviklet av brønnøyværing Silje Bürgin-Borch, og produsert av hennes Tromsø-baserte selskap Alfred Film og TV, heleid datterselskap av Brønnøy-selskapet AlfredFilm AS.

— Det at hele produksjonsmiljøet i dag ligger i Oslo gjør at historiene som fortelles blir fortalt derifra. Vi ønsker å eie våre egne historier, og er veldig stolt av at ”Jakten på nordlyset” er utviklet lokalt, sier Silje Bürgin-Borch i en pressemelding.

Ideen kom i fjor, etter at Bürgin-Borch hadde bestemt seg for å begynne å lage TV-innhold fra Nord-Norge. Med mange år i bransjen i Oslo bak seg, var planen å begynne å fortelle historier fra nord. At den aller første ideen, og det første innsalgsforsøket skulle ende i at TVNorge likte det så godt at de bestilte 10 episoder, har gitt det nyetablerte selskapet en pangstart.

Nordlysboom

Antallet turister som flokker til Tromsø for å få et glimt av nordlyset, er mangedoblet på få år. Jakten på nordlyset har blitt en millionindustri, og Tromsø har blitt et moderne Klondike. Ingen andre steder i Norge vokser turistnæringen så raskt. På fem år har omsetningen økt fra 90 millioner, til 500 millioner kroner i året.

— I "Jakten på nordlyset" får vi møte dedikerte mennesker som virkelig har en lidenskap for det de driver med. Dette er mennesker med driv, engasjement og entusiasme, og det er spennende å følge dem i deres hverdag, sier Sverre Nordbø, programsjef i Discovery Networks.

Tirsdag 2. januar sendes første episode. Ett år etter at innspillingen startet er det klart for å se resultatet på TV. Produksjonen har lagt bak seg 90 innspillingsdager, med fire kamerateam og over 30 ansatte i ulike posisjoner.