Torghatten størst i nord

Brønnøy

Det er bladet Nordnorsk Næring som har løftet frem de største selskapene i Nord-Norge. Der er en av ti ledere en kvinne.

Rekordomsetning

Torghatten ASA med hovedkontor i Brønnøysund er det største selskapet med en omsetning i 2016 på nesten 9,4 milliarder kroner. Bladet skriver at kursen på Torghatten-aksjen i august-september gir selskapet en markedsverdi på cirka 3,9 milliarder kroner. Konsernsjef Brynjar Forbergskog og kona Hilde Forbergskog har 27 prosent av aksjene i Torghatten.

Nord-Norges nest største selskap er BioMar som hadde 4,6 milliarder kroner i omsetning i fjor. Widerøe havner på tredjeplass, men her er Torghatten storaksjonær med 66 prosent gjennom WF Holding.

To selskap med høyere omsetning

Nordnorsk Næring har valgt ikke å ta med to selskap som er registrert i Nord-Norge som har høyere omsetning enn Torghatten.

Sparebank 1 Gruppen er formelt sett landsdelens største selskap målt etter omsetning. De hadde over 11,6 milliarder i omsetning i 2016. Gruppen er i slekt med Sparebank 1 Nord-Norge, men er ikke bank. Den har seks datterselskap som utvikler og leverer produkter til eierbankene sine, som igjen tilbyr produktene til sine kunder. Selskapet eies av 15 sparebanker fra alle deler av landet og Sparebank 1 Nord. Norge eier 19,5 prosent, skriver bladet.

De holder dem unna denne kåringen i hovedsak fordi Sparebank 1 Gruppen har hovedkontor og nesten all virksomhet utenfor Nord-Norge, selv om postadressen er Tromsø. I tillegg omsetter Norges Råfisklag for store beløp. Bladet poengterer at dette er en oppgjørs- og salgsorganisasjon og ikke et selskap som driver for egen regning og risiko og har derfor ikke tatt dem med i kåringen av de ti største selskapene i Nord-Norge.