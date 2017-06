Ny entreprenør i Tosenprosjektet

Ifølge en pressemelding fra Helgeland Kraft AS har kraftselskapet i dag signert en kontrakt med NCC Norge AS (NCC) for fullføring av gjenstående arbeider i Tosenprosjektet.

- Vår tidligere samarbeidspartner Iceland Construction (IC) fikk i vinter problemer med å fullføre det samarbeidet vi startet i 2014. Dette medførte at dette samarbeidet ble terminert og IC har nå fullført opprydding og nedrigging etter sine arbeider, sier Torkil Nersund.

Han sier videre at de ser fram til et godt og konstruktivt samarbeide med NCC. Den reviderte framdriftsplanen tilsier at de to siste kraftverkene, Tverråa og Storelva, settes i drift henholdsvis 1. april og 1. oktober i 2018, noe som innebærer en forsinkelse på drøyt ni måneder i forhold til tidligere fremdriftsplan. NCC planlegger å starte arbeidene nå i juni, med full drift fra august. Det antas at de da vil sysselsette 40-50 personer.

Dette skiftet av entreprenør isolert sett, skal ikke innebære vesentlige tilleggskostnader for Helgeland Kraft AS.

Nå arbeider 140 ansatte på oppsigelse i Tosbotn IC-sjefen opplyser at de ansatte arbeider ut oppsigelsestiden om de ikke kommer til enighet med HK.