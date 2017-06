Lager dokumentarfilm om Torghatten-ulykken

En dokumentar med arbeidstittelen "Torghatten" har fått tildelt 530.000 kroner i støtte fra Nordnorsk filmsenter, skriver Avisa Nordland på nett.

Det var 6. mai 1988 at alle de 36 om ombord mistet livet da et Dash-7-fly fra Widerøe styrtet i Torghatten under innflyving til Brønnøysund lufthavn.

Autentiske klipp

Filmen er basert på opplevelsene til nære pårørende og andre som var nært ulykken. I tildelingen fra filmsenteret heter det at man gjennom autentiske klipp, dramatisering av hendelsene, intervjuer med pårørende og øyenvitneskildringer, vil gjenskape en av norgeshistoriens største flyulykker.

– Vi er i dialog med NRK, og målet er å vise filmen på NRK på 30-årsdagen i mai neste år, sier regissør Gunnar Sohlberg Hagen.

Det skal gjøres opptak i filmen i august og september, og det ligger også i planene å vise filmen på filmfestivalen i Tromsø (TIFF) i januar neste år.

– Hoveddelen av arbeidet blir gjort i Bodø, sier regissøren til an.no.

Hagen regisserer filmen gjennom sitt selskap iHagen Siesta. Med på laget er også Bodø-baserte Kevin Benum Kjeldsrud fra Deadline Media på foto og som klipper.

Kjente flere av de omkomne

Regissøren hadde selv idéen til prosjektet, som han omtaler som et hjertebarn.

– Ulykken satt veldig sterkt i meg. Jeg jobbet i Nordlandsposten da og kom tett på hendelsen. Seks fra Bodø omkom og jeg kjente til et par av dem, sier han til peopleread.no .

Publikum kan forvente et sterkt tilbakeblikk til maikvelden i 1988.

– Det vil bli sterke historier som ikke er fortalt før. Vi har et manus som veksler mellom personer som er berørt langs hele flyruten. Vi vil også forsøke å dramatisere ulykkesforløpet, forteller han.

Flyhavarikommisjonen avdekket i sin rapport at innflygingen ble påbegynt for tidlig.

I 2013 regisserte Hagen "Vassdalen – den siste marsjen" i samarbeid med News on Request, som i 2016 fikk en oppdatert versjon laget i direkte samarbeid med NRK. Han har også medvirket til TV2-dokumentaren "Tilbake til Utøya".