Torghatten involvert i gigantoppkjøp

Trønderavisa skriver at NTS ASA (NTS) i dag har inngått en avtale om å kjøpe alle aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS (MNH). Aksjene i MNH overdras mot et vederlag i form av 48.504.296 aksjer i NTS til om lag 1,43 milliarder kroner. Dette skal være den største fusjonen i Trøndelag på flere år.

Trønderbilene eier cirka 30 prosent av NTS og Torghatten ASA har 100 prosent eierskap i Trønderbilene. Ifølge avisen støtter aksjonærene denne sammenslåingen.

Målet er at de etter sammenslåingen skal bli et sterkt havbrukskonsern med ambisjoner om videre utvikling og vekst langs Norskekysten og i nye markeder.

Gjennomføringen av transaksjonen vil skje etter tilslutning fra mer enn 2/3 av møtende aksjonærer på ekstraordinær generalforsamling i NTS. Denne forventes avholdt i slutten av mai eller begynnelsen av juni 2017.