Kommunen er nødt til å ta opp likviditetslån

I sakspapirene for neste onsdags møte i formannskapet i Brønnøy kommer det frem at kommunen har alvorlige økonomiske utfordringer.

I korte trekk handler saken om at kommunen må ta opp et likviditetslån på 30 millioner kroner i Helgeland Sparebank. Årsaken til dette er at kommunen mangler 79,9 millioner kroner om den skulle

Gjennomføre alle vedtatte og opplånte investeringer

Bruke alle bundne fond (eller øremerket dette med egne bankkontier)

Innfridd kortsiktig gjeld, i hovedsak må den innfris innen ett år

– Dette kommer i hovedsak av at det i flere år er blitt benyttet lån til å skjule store likviditetsutfordringer knyttet til driften. Revisjonen har påpekt at ubrukte lån må benyttes, noe som er gjort de siste to årene. For at det ikke skal være nødvendig å la faktura gå over forfall og at det i noen måneder vil være utfordringer å utbetale lønn anbefales det at kommunen tar opp et kassakredittlån på 30 millioner kroner. Betingelsene på dette vil bli fremlagt i møtet, skriver rådmann Pål Trælvik i innstillingen til formannskapet.

Lånet må godkjennes av fylkesmannen.