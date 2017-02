Liverpool-forfatter og sporhund til Ramtind

Ramtindkonferansen arrangeres i år på BVS torsdag 11. mai.

Ragnhild Lund Ansnes ble for alvor klar over at hun hadde giftet seg med en Liverpool-supporter på bryllupsreisen 20. mai 2005. Avreisen sammenfalt med tidenes mest spennende Champions League-finale. Den endte med at Liverpool slo Milan på straffekonk etter å ha ligget under 3–0 til pause. Ektemannens frenetiske jakt på resultatet på den lille sydhavsøya de landet på og det påfølgende gledesutbruddet, gjorde at hun ble nysgjerrig på lidenskapen.

Sa opp jobben

Så nysgjerrig at journalisten sa opp jobben i NRK for å finne ut hvorfor hundretusener av nordmenn er så gale etter engelsk fotball. Etter hvert ble også en fanatisk Liverpool-fan. Det har ført til tre bøker om supporterne og mmenneskenei klubben. Det har medført utallige turer til England og over 100 kamper som tilskuer.

I den siste boken «Liverpool-kapteiner, lidenskap og ledelse» har 16 LFC-kapteiner delt sine erfaringer om motivasjon, lagbygging, kommunikasjon og ledelse.

Mellomleder og kaptein

– På Ramtindkonferansen overfører hun dette til arbeidslivet og sammenstiller mellomlederens og kapteinens rolle. Hun vil også fortelle hvordan hun bruker lidenskapen i jobben, i et festfyrverkeri av et foredrag tettpakka av engasjement og nettopp lidenskap, sier Inger Gunn Sande.

Hun og resten av styret i RRamtindkonferansener i ferd med å sette sammen årets program. Det hele startet i 2008. Tidligere redaktør i Brønnøysunds Avis, Jørn-Christian Skoglund, hadde ideen.

– Vi var noen som fant sammen og ønsket å lage noe som en motreaksjon mot misnøye og negativitet. Vi ville få fram alt det gode som finnes lokalt, dele alle suksesshistoriene. Og alle tilbakemeldinger tyder på at vi har dekt et behov, sier Sande.

Tore på sporet av Ramtind?

Torsdag ble de tre første gjestene til den tiende konferansen i rekken presentert. Årets konferansier heter Tore Strømøy.

– Han skal knytte sammen programmet som vil bestå av mellom seks og åtte foredragsholdere. En fin miks mellom tilreisende og lokale krefter. Som alltid skal vi ha den lokale suksesstimen, sier Sande.

Leder for Agenda Nord-Norge Roger Ingebrigtsens tema ble brennaktuelt da nyheten om kommune- og regionreformen kom onsdag.

– Agenda Nord-Norge har som uttalt mål å utvikle landsdelens stemme, og har tatt til orde for en debatt om struktur og identitet, sier Sande.

Plass til flere

I år flytter Ramtindkonferanse til auditoriet på BVS.

– Det gjør at kapasiteten øker fra 102 til 123. I anledning jubileet blir det festmiddag i kantina på Brønnøysundregistrene på kvelden med underholdning. Hvem det blir og flere foredragsholdere slippes senere. Billettene legges ut 1. mars, sier Inger Gunn Sande.