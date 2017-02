Hvilken by er mest attraktiv?

Kommunalminister Jan Tore Sanner skal dele ut prisen «Attraktiv by» for tredje gang.

– Vi fikk inn nesten 400 nominasjoner i fjor, og det vitner om et stort engasjement. Lokalpolitikere, byplanleggere og administrasjonen i kommunene har stor kunnskap om byutvikling. Folk flest er opptatt av byer som har gode byrom og er miljøvennlige, sier Sanner til ANB.

«Attraktiv by» er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Frem til 17. mars kan alle si hva de mener om hva om er gjort for å gjøre akkurat deres by trivelig å bo. Dette kan gjøres her.