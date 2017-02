Kraftkabel har falt over Fv17

En kraftkabel har falt over fylkesveg 17 ved Kråknes i Brønnøy.

Det opplyser en leser, som tilfeldigvis passerte på veien, til BAnett.

– Jeg dirigerer trafikken, det er nok best at folk ikke kjører over kabelen i høy fart, forteller han over telefon.

Han ber folk som skal passere om å vise hensyn, og avpasse farten.

– Jeg regner med at kraftlaget er her snart, og får ordnet opp i dette, sier leseren.