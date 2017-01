Krever lukket oppdrett og bedre asylkontroll

Kystpartiets stifter, Steinar Bastesen, er tilbake i den politiske manesjen. Som førstekandidat på Kystpartiets nominasjonsliste i Troms har han fått et springbrett til Stortinget. 71-åringen gjør det klart at han ikke tenker å styre unna det som kan oppfattes som kontroversielle standpunkt, og språket er fargerikt.

Utfordrer Senterpartiet

- Da Stortinget ble sammensatt var det en forutsetning at det skulle være representert folk fra alle lag av samfunnet. Slik er det ikke i dag. Her er stort sett akademikere og folk som er utdannet som politikere. Stortinget trenger også praktikere som ikke er akademisk utdannet. Kystpartiet skal sette fokus på naturressursene og deres betydning for det norske samfunnet. Disse verdiene skapes i distriktene. Det er ikke en eneste vindmølle på Oslo rådhus. Oslo tjener penger på det distriktene produserer, enten det er fisk, olje, kraft, vann eller tømmer. Jeg synes det er fantastisk at ikke Sp griper tak i dette, sier Bastesen.

Han gjør det klart at han gjerne tar en ny periode på Stortinget etter tolv år utenfor dørene.

- Da jeg gikk ut av Stortinget i 2003 var jeg sterkt svekket etter en hjerneblødning. Dette er bedret vesentlig. Når jeg stiller denne gang så har jeg i hvert fall ikke noe parti jeg skal stifte samtidig. Det tok mye tid og krefter sist. At pressen behandlet meg som bajas var også en ting. Jeg har hatt mye motgang, konstaterer Bastesen, som ikke lar det være et hinder.

Han bor i et moderne bryggehus i Brønnøysund, med direkte tilgang fra stuedøra til egen båt. Den pensjonerte hvalfangeren er klar for å sette klampen i bånn.

Skiter og lager lukt

- Det største problemet ligger i Fiskeridepartementet. Luseproblemet i laksenæringen må løses. Alle oppdrettsanlegg må inn i lukkede anlegg. Ikke nødvendigvis på land, men lukket. Vi må ta kontroll over det som foregår. Oppdrettslaksen vi nå har i sjøen tilsvarer 17 millioner mennesker som skiter og lager lukt i havet, ikke én har utslippstillatelse. Villfisk er veldig var på lukt. Dette må under kontroll, for oppdrettsnæringens egen skyld. Vannperoksyd svekker skallet på lakselusene slik at de dør, men når det dumpes, så dør alle skalldyr, skjell og sild. Den norske oppdrettsnæringen har suksess for laksen markedsføres som oppvokst i et rent miljø, et rent hav. Derfor er det viktig for oppdrettsnæringen selv, å ha kontroll på utslippene, sier Bastesen.

Kvotesalg større trussel enn olje

Hjertesak nummer to er å sette stopp for omsettelige kvoter.

- De utgjør en mye større fare for kysten enn oljeutvinningen. Omsettelige kvoter avfolker kysten. Folk selger kvotene for å få tak i penger, og arbeidsplassene blir borte. Når det ikke lenger er arbeidsplasser så flytter folk. Derfor legger omsettelige fiskekvoter til rette for ødelagte kystsamfunn. Høyre vet om dette, og det er de som kan for det. Det skjedde under min periode på Stortinget. Høyres fiskeriminister Svein Ludvigsen fikk endret forskriften. Det bare skjedde, helt uten forutgående politisk debatt, sier Bastesen som ikke er ferdig med saken.

Opplever full innvasjon

Det er imidlertid ikke bare havet og ressursene som opptar Bastesen.

- Avkristningen av Norge må stoppes. Vi opplever full invasjon, ikke av stridsvogner, men av barnevogner. Formålsparagrafen om at vi er en kristen nasjon er fjernet fra Grunnloven. Hvem står bak dette, spør Bastesen retorisk.

- Hvem står bak, mener du?

- Det skal vi komme tilbake til. Forstår du hva jeg mener med "ikke stridsvogner, men barnevogner"? Jeg mener muslimske kvinner. Norske kvinner føder ikke nok barn. Våre nye landsmenn føder flere barn. De fleste av dem tror på Muhammed, ikke Kristus. Det lar seg ikke forene.

- Ditt synspunkt om dette kan oppfattes som kontroversielt?

- Ja, det kan det, men det handler ikke om rasisme. Dette har med religion å gjøre, og det snakkes det ikke om. Det er trasig for Human-Etisk forbund at det snakkes om religion. Jeg er ikke imot å ta imot flyktninger, men FN må bestemme hvor mange vi skal ta imot. Og asylsøkere. Det må være folk som trenger asyl fordi de er politisk forfulgt eller at det er krig. Når muslimene jager sitt eget folk på havet, så må de ta ansvar for det, sier Bastesen.

Bastesen er nå også i ferd med å starte et nytt lokallag av Kystpartiet i Brønnøysund. Les mer om dette i dagens papirutgave av BA.

