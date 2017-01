Kara skryter av søndagsbutikk

Søndag formiddag var første dag med brustadbu i Brønnøysund. Allerede før butikken åpnet sto Emil Bang (16) klar utenfor.

- Jeg jobber her på torsdager og jeg er spent på hvordan de har gjort det her inne, forteller 10. klassingen.

Han var den første som kom inn etter at butikksjef Ole Skivik åpnet dørene. Etter å ha kikket seg litt rundt i brustadbua var han klar i sitt sin.

- Det er litt lite kanskje, men samtidig stort nok. Jeg synes det er veldig greit at de holder søndagsåpent, mener Emil Bang.

Det er et syn som også Mustafa Kara deler. Han driver restauranten Milano rett over veien og han var kjapt på plass etter at dørene ble åpnet.

- Det er veldig bra at de har startet et slikt tilbud. Jeg fikk det jeg skulle og nå slipper jeg å handle på Shell, sier han og smiler.

Butikksjefen forteller at de på enkelte ting har et større utvalg i den lille søndagsåpne butikken. Dette forklarer han med at alle Bunnprisbutikkene har skiftet leverandør og at det akkurat nå er mer i sortimentet til de har fått solgt unna varene fra Rema distribusjon.

- Dette her er nærbutikken min og kan gi et tilbud til folk i Brønnøysund. Nå får kundene det de skal ha, avslutter Mustafa Kara før han løper over til Milano med en rull med søppelsekker i neven.

Tidligere prost Even Borch har gått ut i et leserbrev i Brønnøysunds Avis der han kritiserer det nye tilbudet på søndager.