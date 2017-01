Regnvann drypper inn på kjøpesenteret

Onsdag kveld dryppet vannet ned langs søylen midt i butikklokalet. Vottene som hang i stativet på søylen var gjennomtrukket av regnvann. Rett over sto en vaskebøtte som ikke klarte å ta unna vannet som dryppet inn.

Langt verre tidligere

Torsdag formiddag hadde det sluttet å trenge inn regnvann hos Stormberg.

- Varene er ikke salgbare når vannet som kommer inn er skittent, men dette tar Amfi, sier butikksjef Heidi Holmstrand på Stormberg.

Det er fem år siden den nye delen av Havnesenteret sto ferdig og det har vært en del problemer med regn som kommer inn.

- Det er mye bedre enn det var. Jeg tror det har litt med vindretningen å gjøre. Det har vært mye verre, særlig da vi hadde butikklokaler der Ringo er i dag, forteller Holmstrand.

Hos Ringo sier butikkmedarbeider Ann-Kristin Sandvær at det hører til sjeldenhetene at det kommer inn regnvann gjennom taket i dag, men når dette skjer er det særlig to steder vannet kommer inn.

- Hva gjør dere da, setter dere ut bøtter på gulvet?

- Nei, men vi må sette ut vannskåler. At det ikke regner inn i dag tror jeg har med vindretningen å gjøre, mener Sandvær.

Jobber med saken

Senterleder Erik Gjemble sier de er klar over problemet og jobber med saken.

- Vi har over lengre tid hatt noen utfordringer med vannlekkasjer fra tak på flere steder i Havnesenteret. Vi er i gang med et forprosjekt sammen med blant annet Byggtech der vi kartlegger og vurderer hva som skal gjøres, sier Gjemble.

Han viser også til at det tidligere er gjort arbeid på dette området som delvis har løst problemet.

- Men på grunn av spesielle vær- og vindforhold, samt bygg-tekniske utfordringer, har vi problemer med å finne akkurat hvor vannet kommer inn. Amfi Havnesenteret er et stort bygg på over 12000 kvadratmeter og består av både en eldre og en nyere del samt leiligheter på taket, utdyper Erik Gjemble.