Høyesterett avviser Hashemi-anke

"Høyesterett ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett" ,heter det i ankeutvalgets beslutning hvor det vises til tvisteloven § 30-4.

- Jeg vil takke alle for støtte og hjelp. Jeg er fryktelig lei meg, og blir tom for ord stilt overfor denne avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg. Nå er fighten over. Det er satt punktum, sier leder for støttegruppa for familien Hashemi i Brønnøy, Kari-Anne Rørmark. Støttegruppa slipper å betale saksomkostninger.

Arezou Hashemi og barna Shila, Payman og Said som var bosatte flyktninger i Brønnøy, erklært anke etter at de tapte sin sak i Borgarting lagmannsrett 24.oktober i år. Dette etter å ha først vunnet frem i Oslo Tingrett.