Nytt registerbygg på stedet hvil

1. desember i 2015 leverte Statsbygg forprosjektet for det nye bygget for Brønnøysundregistrene til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Den gang ble det tatt sikte på at bygget skulle stå ferdig i 2020. Det er da leiekontraktene med Søren Nielsen AS og Tore Holm og sønn i henholdsvis sentrum og Salhus går ut ved utgangen av 2020.

For prosjekter av denne størrelsesordenen må prosjektet ha gjennomgått en kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2). Dette må skje før Stortinget kan få prosjektet lagt frem for endelig investeringsbeslutning. Departementet har gjennom lang tid vært svært sparsomme med opplysninger om hvor prosjektet står. Likevel bekrefter kommunikasjonssjef i NFD Trond Viken at dette viktige arbeidet fortsatt ikke er satt i gang.

- Svaret er nei, KS2 er ikke i gang, skriver Viken i en kort kommentar på e-post.

KS2 skal blant annet gi en samlet tilråding om kostnadsramme og styringsramme for utførende etat. Kostnadsrammen er det nivå Stortinget inviteres til å vedta. Dersom ikke KS2 igangsettes i 2017 vil det ikke komme en bevilgning til nytt bygg for Brønnøysundregistrene i statsbudsjettet for 2018.