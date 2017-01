Nordhuus forventer akuttsenger på et lokalt DMS i Brønnøysund

I et leserinnlegg i lørdags- BA tar administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen et oppgjør med dagens transport og behandlingstilbud for psykisk syke i vårt distrikt

Ledelsen har begynt å forstå

-Utspillet tyder på at ledelsen i Helgelandssykehuset har begynt å forstå behovet for flere lokale akuttsenger. Knutsen spør om vi ville akseptert det samme for hjerneslagpasienter som er virkeligheten for psykiatri og ruspasienter. Så han mener at de som får slike sykdommer som hjerneslag får hurtigere hjelp enn de som er psykisk syke, konstaterer leder av Mental helse i Brønnøy, Øystein Nordhuus.

Venter på akuttsenger i Brønnøy

Nordhuus sier seg enig med mye av det Knutsen skriver.

- Praksisen med å bruke politi til å kjøre psykisk syke til Bodø er ikke bra. Vi håper at når det nye distriktmedisinske senteret i Brønnøy kommer, så skal det bli et par akuttsenger for psykiatrien. For en pasient på Vega eller i Sømna, er det bedre å bli sendt til Brønnøy enn til Brønnøy og så til Bodø, sier Nordhuus.

Opplever DMS i skyggen

Men han opplever at et lokalt DMS i Brønnøy har kommet litt i skyggen av plassering av et nytt Helgelandssykehus.

-Men jeg forstår det slik at et DNMS i Brønnøy er vedtatt og at vi får to slike akuttsenger for psykiatri som endel av tilbudet. Dagens praksis med å kjøre folk til Bodø i politibil med politifolk er litt ekkelt for pasienten. Det ville nok føles litt tryggere hvis annet fagpersonale var med om det skulle skje noe på veien. En politimann har ikke så mye å hjelpe seg med, annet enn beroligende midler.Psykiatri er også veldig kompleks, og hvert tilfelle må vurderes individuelt, konstaterer Nordhuus.