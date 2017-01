Nå satser Øyvind (24) for fullt

- Det er gjevt å ha Elisabeth Norberg-Schulz som sanglærer. Hun er streng, men det er fordi hun tror på det du driver med. Hun vil gjerne at elevene skal lykkes. Derfor blir vi kjørt hardt, konstaterer herøyfjæringen Øyvind Ottesen med røtter i Brønnøy. Han er nå godt i gang med fireårig bachelorstudie i sang på institutt for musikk og dans på Universitet i Stavanger.

-Målet er å leve av musikken, sier Ottesen som i perioden 2014-2015 bodde i Brønnøysund, og gjorde seg stadig mer bemerket med sitt sangtalent. Flere sammenlignet ham med den verdenskjente tenoren Luciano Pavarotti. Da Ottesen i enkel mariusgenser stilte seg opp i Brønnøy kirke, og sang "Panis Angelica", så vakte det stor oppsikt på facebook. Hans enkle sangvideo fra 2014, ble en av de mest engasjerende sakene på sosiale medier for BAnett inntil da.

-Jeg merket veldig lite at den videoen tok av, bortsett fra at jeg fikk se at folk liker det jeg gjør. Jeg bygget meg veldig opp i Brønnøy. Jeg fikk mange oppdrag, og fikk gjøre veldig mye av det jeg hadde lyst til, å synge for folk. Når jeg nå studerer musikk, så må jeg også gjøre litt av det kjedelige, teorifag, men det går fint. Jeg jobber hardt og øver mye, sier Ottesen som har sunget ved flere anledninger i Herøy kirke i jula. I hjemkommunen har han høstet kulturpris, og gjort seg bemerket for sin sang opp gjennom hele oppveksten. Se mer om dette her i Herøyfjerdingen.