Aksepterer ikke forskjellsbehandling

I et leserinnlegg i dagens BA tar administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen et oppgjør med dagens transport og behandlingstilbud for psykisk syke i vårt distrikt.

Psykisk sykdom ikke et tema

- En alvorlig psykisk syk pasient fra Vega kan bruke en dag på å nå frem til adekvat vurdering og behandling i sykehus. Hadde vi akseptert en slik avstand til sykehuset hvis den samme pasienten var utsatt for et hjerneslag, eller en trafikkulykke, spør Knutsen. Han påpeker at debatten om hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi pågår for full kraft, men at psykisk sykdom ikke er tema.

-Akuttkirurgi er hovedsak også når det gjelder framtidas Helgelandssykehus. Avstander, ambulansetjenester, klima og topografi er viktige brikker i lokaliseringsspørsmålet, men hvor mange setter dette i sammenheng med akutt psykisk sykdom? Vi synes ofte å glemme at psykisk sykdom, på samme måte som ulykker eller somatisk sykdom, kan ha dødelig utfall, skriver Knutsen.

Helgeland og Finnmark alene uten tilbud

Han påpeker at Helgeland, sammen med Finnmark nå står alene uten tilbud.

-Vårt foretak er sammen med Finnmarksykehuset, det eneste foretaket i landet som ikke har en akuttpost for psykisk syke. Det betyr at pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, enten frivillig eller under tvang, må transporteres over lange avstander, skriver Knutsen som mener ambulante akutteam ikke har løst situasjonen.

-Fortsatt opplever vi at mange alvorlig syke mennesker sendes fram og tilbake mellom behandlingsnivåene, til store menneskelige og og økonomiske omkostninger, konstaterer sykehusdirektøren

Trenger et nytt slagord

Han håper på et nytt fokus, og et slagord for ivaretagelse av psykisk helse.

-Utviklingsplanen som ligger til grunn for arbeidet med Helgelandssykehuset 2025 så bare på den somatiske delen av virksomheten. Nå er psykisk helse og rus tatt med i det store fremtidsbildet, og det er satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på det totale tjenestetilbudet. I mandatet til arbeidsgruppen ligger også oppgaven med å utrede etablering av et akuttilbud innen psykisk helsevern på Helgeland, påpeker Knutsen. Han har merket seg forkjemperne for akuttkirurgi på lokalsykehus, som har lansert parolen "Blør vi saktere?"

-Kanskje er det på tide med et like fengende slagord for psykisk helse, spør Knutsen i dagens BA.