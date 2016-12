Hakkebakkeskogen fylte kinosalen

Til tonene av Thorbjørn Egners klassiker "Bamsens fødselsdag", strømmet barn og voksne ut av kinosalen i Brønnøysund i dag. Brønnøy kino serverer tre norgespremierer i løpet av dagen, og klokka tolv var alle setene fylt til den første, Dyrene i Hakkebakkeskogen.

- Å fylle kinosalen klokka 12 på 1.juledag er ikke verst, synes billettør Willhelm Mikalsen.

-Slike norgespremierer er egentlig sjeldent 1.juledag, men det er ikke første gang vi kjører film på denne dagen. Får vi inn noe, så går det på, smiler Mikalsen som klokka 13 i dag enda hadde igjen billetter til de to øvrige norgespremierene.

-Nå klokka ett har vi solgt 24 billetter til "Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant", og 27 billetter til "Passengers" som går i kveld, oppsummerer Mikalsen.

"Hundreogettåringen" skildrer nok en gang Allan Karlsson som skal ut på nye eventyr. Denne gang skal han reise fra Bali tilbake til Sverige, med både CIA-agenter, balinesiske pengeinnkrevere og et svensk brusfirma hakk i Gustafsson skal gjenta suksessrollen i filmen.

Sci-fi-filmen "Passengers" har Chris Pratt og Jennifer Lawrence i hovedrollene. Ombord på et luksuriøst romskip som er på vei for å kolonialisere en ny planet, våkner en av passasjerene 90 år før tiden på grunn av en feil i søvnkammeret. Etter hvert som ensomheten innhenter ham, står han overfor valget om han skal vekke opp en av de andre passasjerene for å få selskap. Vel vitende om at dette er en fatal avgjørelse å ta på en annen persons vegne. En spektakulær sci-fi-film av Morten Tyldum (The Imitation Game, Hodejegerne), med to av Hollywoods største navn, Jennifer Lawrence og Chris Pratt, i hovedrollene. (www.filmweb.no)