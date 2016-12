Brant fett i frostrøyk

Klokka tolv i dag var det klart for fotball på BILs gressbane.

-Har vi noen begrensninger, ropte en kanskje håpefull C-spiller over banen ved innledningen av kampen. Det skulle kanskje vise seg at gårsdagens julemiddag med dertil tilhørende ble den største begrensningen. Tross frostrøyk under skoa som kunne gi et annet inntrykk, tok det vel en halvtime før gutta begynte å få varmen opp. Men fotball ble det - i år også.

BILs C-lag har trent første juledag hvert år siden 1986.

- Det startet i Brønnøyhallen da den sto ferdig, forteller Kalle Laumann som har vært med på samtlige førstejuledagstreninger.